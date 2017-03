Phạm pháp hình sự giảm trong chín ngày tết

Theo Bộ Công an, sau chín ngày tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 8 tết), số vụ phạm pháp hình sự giảm 4,76% so với chín ngày tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 và giảm 20,63% so với chín ngày trước tết liền kề.

Tại các thành phố lớn không xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Một số loại án như cướp tài sản giảm 42%, cố ý gây thương tích giảm 17,4%, cưỡng đoạt tài sản giảm 14,2%. Tình trạng đốt pháo nổ ở các địa phương giảm nhiều so với năm 2012. Công an cả nước đã bắt 53 vụ đốt pháo nổ, xử lý 28 đối tượng. Tuy nhiên, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm cướp giật, giết người tăng. Tình trạng sử dụng súng, vật liệu nổ gây án gia tăng phức tạp. Trong dịp tết xảy ra bảy vụ sử dụng súng gây án, năm vụ gây nổ và đe dọa gây nổ làm một người chết, bị thương ba người. Dịp tết năm nay cũng xảy ra 77 vụ cháy, giảm 20 vụ so với cùng kỳ năm ngoái; thiệt hại tài sản ước tính khoảng 7,2 tỉ đồng, làm chết hai người, bị thương năm người. AT