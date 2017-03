Phạt ba vựa rau ‘dính’ thuốc trừ sâu vượt mức cho phép

Ở Việt Nam, thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cơ nói chung và hoạt chất Chlopyrifos nói riêng được sử dụng rất rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, thuốc có tác dụng tốt trong phòng trừ sâu bệnh góp phần nâng cao năng suất cây trồng. Tuy nhiên nếu quá lạm dụng và bất cẩn trong việc sử dụng nhóm thuốc Chlopyrifos sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng và tiếp xúc với thuốc Ảnh hưởng của hoạt chấtChlorpyrifosđối với con người: Trong nhóm thuốc lân hữu cơ thì hoạt chất Parathion có độc tính cao nhất (nhóm độc I), Chlopyrifos thuộc nhóm độc trung bình (nhóm độc II) và nhẹ hơn là nhóm Malathion (nhóm độc III). Chlorpyrifos là chất độc hại đối với con người. Da tiếp xúc với Chlorpyrifos có thể đổ mồ hôi cục bộ và các cơn co thắt cơ bắp không tự chủ. Khi mắt tiếp xúc với Chlorpyrifos có thể gây đau, chảy nước mắt và mờ mắt. Ngộ độc Chlorpyrifos sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương, nói líu lưỡi, mất phản xạ, suy nhược, mệt mỏi, co thắt cơ không tự chủ, co giật, và cuối cùng tê liệt tứ chi cơ thể và các cơ hô hấp. Trong trường hợp nghiêm trọng có thể có những đại tiện không tự nguyện hoặc rối loạn tâm thần, nhịp đập bất thường tim, bất tỉnh, co giật và hôn mê. Có thể chết do suy hô hấp hoặc tim ngừng đập. Nguồn: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng