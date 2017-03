Phát cuồng vì Pokémon Go!

Có thể bị lộ thông tin cá nhân Ông Trương Văn Cường, chuyên gia an ninh mạng của Trung tâm An ninh mạng Athena (TP.HCM), cho rằng về nguyên lý trò chơi này cũng tương tự như các phần mềm ứng dụng khác mà mọi người vẫn hay dùng từ trước đến nay, ví dụ như các phần mềm bản đồ (Google Maps, Apple Maps...) hoặc các phần mềm ứng dụng như Find my iphone, Find my friend... Do đó việc bật tự động, đôi khi không kiểm soát chế độ định vị GPS trên thiết bị di động thì có khả năng lộ vị trí di chuyển, vị trí lưu trú, hình ảnh... của cá nhân mà người dùng không biết. Khi tải trò chơi, với các thiết bị Android chỉ tải trong “chợ ứng dụng” Google Play. Tránh không tải từ nguồn khác. Với iPhone/iPad, chỉ tải trò chơi này trong AppStore. Trò chơi chỉ yêu cầu bốn quyền bao gồm: quyền truy cập vị trí GPS, quyền truy cập bộ nhớ, quyền truy cập danh bạ, quyền truy cập máy ảnh. Nếu thấy một phiên bản trò chơi khác đòi hỏi hơn bốn quyền này, cần cẩn trọng! ___________________________ Chiều 10-8, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT), cho biết Pokémon Go mới được cung cấp tại Việt Nam trong mấy ngày gần đây. Đây là game cung cấp toàn cầu qua internet chứ không phải game trong nước nên họ không xin cấp phép. Ông Do cũng cho hay trong tuần này Bộ TT&TT sẽ có buổi làm việc với các đơn vị liên quan để bàn bạc phương án quản lý, vì theo ông game này có thể tác động, ảnh hưởng đến giới trẻ. Trên thế giới, sau khi chính phủ Iran ra lệnh cấm Pokémon Go, nhiều nước và vùng lãnh thổ khác như Thái Lan, Đài Loan, Indonesia, Malaysia… cũng bắt đầu cấm hoặc hạn chế trò chơi này ở một số khu vực thiêng liêng hay nhạy cảm.