Phạt vi phạm hành chính linh mục chính xứ nhà thờ Thái Hà

Ông Phượng còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là bị tịch thu tang vật vi phạm. Quyết định trên cũng nêu rõ ông Phượng phải có trách nhiệm tháo dỡ ngay bảng điện tử LED đang dựng tại tầng bảy nhà thờ Thái Hà. Nếu sau 10 ngày, ông Phượng không chấp hành sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ bảng điện tử LED.

Trước đó, lấy lý do đòi đất và ngăn cản việc xây dựng trạm xử lý nước thải BV Đống Đa, chiều tối 23-10, nhà thờ Thái Hà do linh mục Phượng làm chính xứ đã tự ý lắp đặt một bảng điện tử chạy những dòng chữ có nội dung xúc phạm danh dự, lợi ích của tổ chức, vi phạm Nghị định số 73 ngày 12-7-2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

TX