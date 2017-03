Phó bí thư xã tiếp tay em dâu trốn thi hành án

Huyện ủy, UBND huyện Tây Sơn có hình thức xử lý đối với ông Huỳnh Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Thuận và một số cán bộ xã này vì có hành vi làm giả hồ sơ tiếp tay cho bị án trì hoãn thi hành án, không quản lý bị án trong thời gian tại ngoại. Cùng ngày, ông Trương Thiện Thành, Bí thư Huyện ủy Tây Sơn, cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ họp xem xét xử lý đối với ông Vinh và những cán bộ liên quan ngay trong tuần này.

Ông Trí cho biết ông Vinh có em dâu là Trần Thị Hoa bị TAND tỉnh Nghệ An phạt 11 năm tù về tội mua bán phụ nữ, mua bán trẻ em vào năm 2007. Do Hoa đang nuôi hai con nhỏ sinh đôi nên được cho tại ngoại ở quê chồng. Tháng 12-2008, TAND tỉnh Bình Định (theo ủy quyền của TAND tỉnh Nghệ An) ra quyết định thi hành án phạt tù đối với Hoa nhưng do bị án này đang nuôi con nhỏ nên được hoãn thi hành án, chờ khi con đủ 36 tháng. Đến tháng 1-2010, Hoa sinh thêm một đứa con nhằm tiếp tục trì hoãn thi hành án. Sau đó, khi gần hết thời gian tạm hoãn, Hoa lại làm thủ tục xin nhận một con nuôi còn nhỏ để tiếp tục được tại ngoại. Nhờ có xác nhận nuôi con nuôi còn nhỏ, ngày 3-5, TAND tỉnh Bình Định có quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù đối với bị án Hoa.

Kết quả xác minh của VKSND tỉnh Bình Định cho thấy để hợp thức hóa hồ sơ nhận con nuôi cho em dâu, ông Vinh đã tự làm quyết định công nhận việc nuôi con nuôi của vợ chồng Hoa, được trưởng công an xã xác nhận rồi đưa chủ tịch UBND xã Bình Thuận ký mà không qua cán bộ tư pháp xã. Điều lạ lùng là quyết định công nhận này có trước giấy chứng sinh đến 16 tháng, đến nay cũng chưa ai nhìn thấy đứa con nuôi của vợ chồng Hoa. Ông Vinh còn tự viết đơn, giả chữ ký của em dâu xin hoãn thi hành án rồi đưa cho phó chủ tịch UBND xã ký xác nhận, đóng dấu. Khi cơ quan chức năng đến xác minh, UBND xã Bình Thuận xác nhận Hoa đang sống tại địa phương, chấp hành tốt pháp luật nhưng thực tế vợ chồng Hoa đã đi khỏi địa phương từ nhiều năm nay.

Sau khi VKSND tỉnh Bình Định kháng nghị, ngày 13-6, TAND tỉnh này đã ra quyết định hủy quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù đối với bị án Hoa.

TẤN LỘC