Quảng Nam: 21 hộ dân “cố thủ” trong lòng hồ thủy điện

Tuy nhiên, hiện kế hoạch buộc phải lùi lại một thời gian do một số hạng mục bị chậm tiến độ, đặc biệt 21 hộ dân với trên 100 nhân khẩu vẫn “cố thủ” trong khu vực lòng hồ do không hài lòng với các chính sách đền bù nên không chịu di dời.



Theo mức áp giá đền bù của tỉnh Quảng Nam, mỗi hộ di dời ra khỏi khu vực lòng hồ sẽ nhận đền bù 84.000 đồng/m2, nhưng các hộ dân này lại đề nghị phía chủ đầu tư phải trả theo mức giá tự do (từ 200.000 - 300.000 đồng/m2).



Hiện BQL dự án thủy điện 3 đang kiến nghị địa phương tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền đền bù theo quy định và di dời. Trong trường hợp người dân không tuân thủ thì sẽ tiến hành cưỡng chế di dời để đảm bảo tiến độ tích nước của nhà máy.





Theo NHẬT PHƯƠNG (TTO)