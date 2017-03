Sạt lở nhiều điểm trên sông Hương, người dân sợ sập nhà

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 29-11 đến ngày 3-12 ở tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 144-348 mm, riêng trạm Bạch Mã mưa rất to 407 mm.



Mưa to kéo dài đã gây sạt lở bờ sông Hương đoạn qua tổ 3, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế), sạt lở lấn vào sát nhà dân khiến nhiều người lo lắng, đứng ngồi không yên.





Sạt lở nghiêm trọng ở sông Hương đoạn qua phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà). Ảnh: NGUYỄN DO





Sạt lở vào gần sát nhà dân. Ảnh: NGUYỄN DO



Nhà bà Hòa có nhiều vết nứt lớn, đứng trước nguy cơ sụp đổ. Ảnh: NGUYỄN DO



Ông Nguyễn Văn Tòa (58 tuổi, ở tổ 3, phường Hương Hồ) cho biết đất bắt đầu sạt lở vào sáng 1-12, chiều dài đoạn sạt lở hơn 60 m, ăn sâu vào đất 15 m đã làm hư hại một số tài sản gia đình khiến tường nhà có nhiều vết nứt lớn, đứng trước nguy cơ có thể sập bất cứ lúc nào.

Ông Tòa cho biết thêm: “Chiều tối qua, nhiều hồ chứa nước đang tiến hành điều tiết lượng nước khiến nước sông Hương dâng cao hơn, tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn cho đến sáng hôm nay”.

Được biết trên địa bàn phường Hương Hồ hiện nay có nhiều điểm sạt lở, trong đó tại tổ 3 là hết sức nghiêm trọng, điểm sạt lở đã tiến đến gần nhà gây nguy hiểm.

Trước tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, nhiều người dân luôn thấp thỏm vì sợ nhà bị đổ sụp trong đêm. Bà Nguyễn Thị Hòa (60 tuổi) lo lắng nói: “Ban đêm tôi có ngủ được đâu, nghe mưa gió phải bật dậy liền vì thấy sạt ban ngày sợ quá, sạt lở đã cuốn trôi hai chuồng heo của gia đình tôi rồi, không biết căn nhà sẽ đổ sụp xuống sông lúc nào”.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo phường Hương Hồ cùng thị xã Hương Trà đã có mặt tại hiện trường kiểm tra tình hình, thống kê lập danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng để di dời đến nơi an toàn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế thì trong ngày hôm nay (4-12) trên đất liền tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to; ngoài khơi vùng biển có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 1,5-3 m, cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1 đến cấp 2.