Sét đánh chết hai người

Ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng Công an xã Phước Hưng, huyện An Phú (An Giang) cho biết vào 9g20 sáng 4-5, một cơn mưa lớn kèm theo lốc và sấm sét đã xảy ra trên địa bàn hai huyện, thị đầu nguồn An Phú và Tân Châu.

Sét đã đánh chết ông Trần Văn Mạnh, sinh năm 1967, ngụ ấp Phước Thạnh, xã Phước Hưng do đang làm đồng ở khu vực Cần Lá, xã Phú Hội, huyện An Phú và ông Trần Văn Tổng hiện cư ngụ tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. Vào thời điểm trên, các ông Trần Văn Mạnh, Trần Văn Tổng đang lấy nước tưới cho lúa bị khô hạn. Khi thấy lốc và sấm sét hai ông vội chạy về nhà nhưng đến giữa đường bị sét đánh trúng và chết tại chỗ. Chính quyền địa phương đã tổ chức hỗ trợ để mai táng cho các nạn nhân xấu số. Hàng năm khi bước vào mùa mưa đầu mùa, trên khu vực đầu nguồn tỉnh An Giang thường xảy ra sét đánh. Cơ quan dự báo dự báo khí tượng thủy văn Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh An Giang cảnh báo, nông dân khi làm đồng vào đầu mùa mưa bão cần hết sức cảnh giác để bảo đảm an toàn. (Theo TTXVN)