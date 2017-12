Nữ sinh tử vong sau khi bị chó nhà cắn ngón tay

Sáng 31-12, lãnh đạo UBND xã Châu Kim (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc em Hà Thị Linh (14 tuổi, trú xã Châu Kim) tử vong do bị chó dại cắn.

Trước đó, con chó của gia đình em Linh trong lúc đùa nghịch đã cắn vào ngón cái bàn tay phải em Linh. Chủ quan do nghĩ chỉ là vết cắn nhỏ nên gia đình đã không đưa e đi tiêm vaccine phòng bệnh dại.

Sáng 28-12, sau khi mẹ em Linh là chị Hà Thị Kim đi viếng ở đám tang một người trong xã trở về thì Linh bị ốm, sốt cao, sợ nước, sợ ánh sáng, sợ tiếp xúc với người ngoài... Thấy vậy, gia đình mời thầy cúng về "làm vía". Sau khi cúng, thấy bệnh của Linh không thuyên giảm, gia đình mới đưa em đến Trung tâm Y tế huyện Quế Phong cấp cứu.

Nhận thấy Linh có triệu chứng của bệnh dại do virus nên Trung tâm Y tế huyện Quế Phong liền chuyển em lên BV Sản nhi Nghệ An. Tuy nhiên, do bệnh tình quá nặng nên em Linh đã tử vong sau đó.