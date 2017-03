Tai nạn đều có lỗi của cả hai tàu

Theo kết luận, thuyền trưởng tàu Eleni đã tổ chức cảnh giới không hiệu quả. Dù phao báo hiệu số 2 cách đó 2 hải lý có chiều cao trên mặt nước là 5,6m ban đêm phát sáng màu đỏ, chớp và ánh sáng phát xa khoảng 2,7 hải lý nhưng thuyền trưởng vẫn không phát hiện. Từ đó, dẫn tới tàu Eleni va chạm vào phao số 2 khiến chân vịt của tàu bị dây xích của phao quấn chặt dẫn tới máy chính của tàu ngưng hoạt động. Phần thân của phao số 2 mắc kẹt vào bánh lái làm cho tàu mất khả năng điều khiển, mũi tàu bị ngả mạnh sang trái và đâm vào tàu Heung A Dragon. Đây chính là các nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn.

Ngoài ra, thuyền trưởng tàu Eleni không sử dụng tín hiệu điều động và tín hiệu cảnh báo theo quy định, không tuân thủ theo hướng dẫn của phao báo hiệu hàng hải, không đánh giá được ảnh hưởng của gió, dòng chảy.

Còn thuyền trưởng tàu Heung A Dragon đã không tuân thủ quy định khi hành trình trên luồng hẹp, không bám sát bên phải luồng của mình. Hơn nữa thuyền trưởng điều động tránh va không hiệu quả do đó tạo ra nguy cơ đâm va với tàu Eleni. Báo cáo kết luận cũng nhận định, nếu tàu Heung A Dragon đi hẳn sang mép bên phải luồng của mình thì rất có thể hai tàu đã qua nhau an toàn. Bởi khoảng cách giữa phao báo hiệu hàng hải số 2 và số 3 là 400m. Kể cả trường hợp tàu Eleni bị sự cố quay ngang luồng thì tàu Heung A Dragon vẫn an toàn bởi chiều dài của tàu Eleni là 180m cộng thêm khoảng 50m do trôi dạt.

Hiện tàu Heung A Dragon vẫn đang nằm ngoài vị trí tai nạn. Công tác trục vớt, hút dầu trong tàu đã tiến hành xong. Trên tàu vẫn còn một lượng lớn container hàng hóa. Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ tàu sau khi xuất hiện một số đối tượng lợi dụng để trục vớt, lấy hàng hóa trên tàu này.

Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã xử phạt hành chính số tiền 15 triệu đồng một đối tượng có hành vi trục vớt tài sản trên tàu Heung A Dragon.

TRÙNG KHÁNH