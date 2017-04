Tài xế say xỉn gây tai nạn liên hoàn

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h30 tối 29-11 trên đại lộ Hoà Bình (quận Ninh Kiều, Cần Thơ).



Xe "điên" gây tai nạn liên hoàn. Ảnh: Thanh Tịnh.

Các nhân chứng cho biết, ôtô gây tai nạn chở 3 thanh niên lưu thông từ hướng đường Nguyễn Trãi về đường 30/4. Khi đến ngã ba Đề Thám - đại lộ Hoà Bình, xe bất ngờ tăng tốc phóng nhanh về phía trước, húc văng một người phụ nữ đi xe đạp cùng chiều.

Chiếc xe tiếp tục lao đi, đâm vào xe đạp khác cùng 3 xe máy rồi tông thẳng vào chiếc ôtô đang qua đường. Chưa chịu dừng lại, “xe điên” vẫn phóng về phía trước, húc văng thêm 2 chiếc xe máy khác rồi mới chịu dừng lại.

Những người chứng kiến cho hay, sau khi gây tai nạn, tài xế bước xuống xe trong tình trạng lảo đảo, nồng nặc mùi rượu.



Hiện trường vụ tai nạn kép dài hơn 400 m. Ảnh: Thanh Tịnh.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an quận Ninh Kiều và Cảnh sát giao thông thành phố Cần Thơ đã có mặt điều tiết giao thông và tổ chức đưa các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đi cấp cứu.

Ông Nguyễn Minh Chí, Phó trưởng công an quận Ninh Kiều cho biết, đã tạm giữ tài xế gây tai nạn trong tình trạng say rượu. Hiện tại chỉ xác định được 3 nạn nhân trong vụ tai nạn đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 121, số nạn nhân còn lại chưa thể nắm được do đã được đưa đi các bệnh viện khác trước khi cơ quan chức năng có mặt.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến tuyến đường Đại lộ Hòa Bình bị tắc nghẽn cục bộ trong nhiều giờ.

Theo Thanh Tịnh (VNE)