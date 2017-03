Tạm giữ ba người lập công ty ma để chiếm đoạt tiền thuế

(PL)- Ngày 22-5, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đăk Nông cho biết vừa chuyển hồ sơ gửi VKS đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với

Nguyễn Tiến Bình, Nguyễn Văn Hoàng (trú xã Bình An, Dĩ An, Bình Dương) và Lê Văn Châu (trú phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để làm rõ hành vi mua bán hóa đơn GTGT và chiếm đoạt tiền thuế nhà nước”. Theo hồ sơ ban đầu, năm 2006, cả ba cấu kết thành lập Công ty Phước Thành (trụ sở tại thị trấn Đăk Mil, Đăk Nông) do Châu làm giám đốc và Hoàng làm phó giám đốc. Trong thời gian từ tháng 5-2006 đến tháng 1-2008, Hoàng và Châu lập hàng loạt hợp đồng kinh tế khống và mua hóa đơn GTGT ghi đầy đủ tên hàng hóa để hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa mua vào của Công ty Song Hồng (một công ty khác do Bình thành lập, có trụ sở tại Bình Dương) để trốn thuế. Cụ thể là Châu và Hoàng đã ký 23 hợp đồng kinh tế và mua 23 hóa đơn GTGT khống của bốn DN ở TP.HCM với tổng số tiền trên 18 tỉ đồng để hợp thức hóa chiếm đoạt tiền thuế GTGT trên 1,8 tỉ đồng. Ngoài ra, cả ba còn tổ chức bán hóa đơn GTGT cho một số doanh nghiệp khác ở Gia Lai, Bình Định, TP.HCM… để chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng tiền thuế. VĂN THÀNH