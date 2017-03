Tạm giữ băng nhóm nghi giật dây chuyền tại hội chợ

Lực lượng của trạm vừa tạm giữ xe ô tô 29 chỗ ngồi biển số 51B-051.95, trên xe có 19 người và bàn giao cho Công an huyện Bình Minh (Vĩnh Long). Các đối tượng trên bị tạm giữ để điều tra do nghi có liên quan đến một số vụ cướp giật.

Đêm 4-1, tại khu vực đang diễn ra hội chợ nông nghiệp ở thị trấn Cái Vồn (huyện Bình Minh) xảy ra hàng loạt vụ cướp giật dây chuyền, tài sản của người dân. Lực lượng bảo vệ hội chợ và công an đã bắt giữ một số đối tượng. Một số đối tượng khác được cho là có liên quan đến các vụ cướp giật trên đã lên xe ô tô loại 29 chỗ ngồi di chuyển qua địa phận TP Cần Thơ và sau đó bị CSGT Công an TP Cần Thơ giữ lại. Hiện Công an huyện Bình Minh đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

GIA TUỆ