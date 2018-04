Tâm thư đẫm nước mắt của bác sĩ Hoàng Công Lương

Trong bức tâm thư dài bảy trang giấy A4 gửi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương bày tỏ đây là tâm thư “chắt lọc những lời này từ nước mắt và niềm tin, mong các bác giúp đỡ xem xét lại bản chất vụ án, đảm bảo xét xử minh bạch và công bằng đúng người đúng tội, không hàm oan người vô tội”.



Một năm sống dở chết dở sau sự cố

Trong thư, BS Lương (32 tuổi) kể anh là BS điều trị tại đơn nguyên thận nhân tạo, khoa Hồi sức tích cực, BV đa khoa tỉnh Hòa Bình. BS Lương chia sẻ anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, giàu truyền thống cách mạng, từ nhỏ nuôi mơ ước học tập để trở thành BS. Anh tốt nghiệp ĐH Y Dược Thái Nguyên chuyên ngành BS đa khoa, năm 2011 về làm tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.

BS Lương nêu lại sự việc, đó là ngày 28-5-2017, công việc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nước RO của đơn nguyên thận được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn. Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế của BV cử người giám sát quá trình này.

Ngày 29-5-2017, sau khi nhận được thông báo đã sửa chữa, bảo dưỡng xong hệ thống nước RO, có thể chạy thận hoạt động bình thường kèm theo biên bản bàn giao, các điều dưỡng khởi động hệ thống nước này và thấy các chỉ số trong giới hạn bình thường. Sau khi rửa máy, kiểm tra máy chạy thận, kết quả các chỉ số bình thường, các điều dưỡng đã lắp quả lọc máu vào máy và thử tiếp vẫn thấy máy hoạt động bình thường. BS Lương cùng hai BS khác chia nhau đến các buồng bệnh khám sàng lọc cho bệnh nhân.



BS Hoàng Công Lương bị truy cứu trách nhiệm cùng bức tâm thư thống thiết gửi các lãnh đạo cao nhất của đất nước. Ảnh: H.PHƯỢNG

Tuy nhiên, ca chạy thận nhân tạo đầu tiên đang tiến hành được hơn 30 phút, một số bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ngứa khắp người, tức ngực, khó thở, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn. Ngay lập tức, việc chạy thận nhân tạo cho tất cả bệnh nhân đều được dừng lại. Đồng thời tất cả y, BS của đơn nguyên thận nhân tạo, sau đó có sự hỗ trợ của đơn nguyên hồi sức tích cực nhanh chóng phối hợp cấp cứu cho các nạn nhân.

Sự cố hy hữu đã khiến tám bệnh nhân tử vong, 120 bệnh nhân suy thận mạn phải chuyển về các bệnh viện tại Hà Nội để chạy thận nhân tạo. Nguyên nhân tử vong sau đó được xác định là do trước đó một ngày, đơn vị sửa chữa, bảo dưỡng đã bất cẩn để tồn dư một lượng lớn hóa chất trong hệ thống nước RO để chạy thận nhân tạo.

Theo trích lục các báo cáo, tài liệu, tiến trình vụ việc, BS Lương khẳng định: “Với trách nhiệm của BS điều trị, ba BS chúng cháu (êkíp thực hiện chạy thận ngày 29-5 gồm ba người - PV) đã làm hết chức trách và nhiệm vụ trong công tác khám và cứu chữa người bệnh”.

Đồng thời BS Lương nhấn mạnh công việc liên quan đến sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nước RO “không liên quan đến chuyên môn và trách nhiệm của cháu và các đồng nghiệp. BS phải chịu trách nhiệm về công tác khám chữa bệnh nếu bệnh nhân tử vong nhưng không thể buộc chúng cháu phải gánh trách nhiệm không thuộc về chuyên môn, nghiệp vụ của mình” - BS Lương viết.

Vì thế, khi bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, BS Lương cảm thấy bàng hoàng, đau xót “vì trách nhiệm đó không thuộc về mình, hậu quả nghiêm trọng đó do những người có trách nhiệm gây ra”.

Gần một năm qua, BS Lương cho biết anh không một ngày nào không nghĩ về sự cố đã xảy ra, luôn sống trong thân phận của một bị can sắp phải đứng trước vành móng ngựa. Cả gia đình BS Lương phải sống trong điều tiếng, bất an. BS Lương bị cấm đi khỏi TP Hòa Bình.

Truy tố không có căn cứ

Trao đổi nhiều lần về vấn đề này, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó Chi hội trưởng Chi hội Luật gia, Bộ Y tế, cho rằng việc truy cứu BS Hoàng Công Lương về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là chưa chính xác.

Theo vị vụ trưởng Vụ Pháp chế, trong vụ án này phải xác định được mối quan hệ giữa hành vi khách quan và hậu quả gây ra. Nguyên nhân dẫn tới tám người tử vong là do hàm lượng fluora cao gấp hàng trăm lần cho phép, tức là do quá trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị RO chứ không phải do điều trị. Như vậy, chủ thể của tội danh này phải là người có chức vụ, quyền hạn trong việc sửa chữa hệ thống, không phải là BS Lương.

“BS Lương được đào tạo để cấp cứu, chữa trị cho người bệnh, còn việc bảo dưỡng, bảo trì là do bộ phận có trách nhiệm của bệnh viện. BS không phải là người chịu trách nhiệm của vật tư y tế hay chất lượng thuốc…” - ông Quang nói.

Theo vị này, do không có quyền hạn liên quan đến việc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nên BS Lương không kiểm tra là điều bình thường. Và nếu BS Lương có kiểm tra thì cũng không thể phát hiện ra sự bất thường vì BS Lương không được đào tạo, không có kiến thức, không có thiết bị để kiểm tra. “BS Lương càng không thể sờ, nếm hay ngửi để kết luận nguồn nước có đảm bảo chất lượng để chạy thận hay không” - ông Quang nhấn mạnh.

Do đó, việc truy tố BS Lương là không có căn cứ, đề nghị tòa án sau khi xem xét, nếu không làm rõ được căn cứ pháp lý thì tuyên vô tội cho BS Lương, tránh oan sai. Còn nếu xét xử BS Lương thì theo tôi, chưa bao giờ việc hành nghề của BS đầy bất an như hiện nay” - vụ trưởng Vụ Pháp chế kết luận.