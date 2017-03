Tặng xe máy SH, máy bay Airbus thông qua... Facebook

Trao đổi về vấn đề trên, Đại úy Vũ Việt Anh - Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 - Công an TP Hà Nội), cho biết tình trạng các đối tượng lập fanpage và sử dụng chiêu trò tặng quà “khủng” là có và mới rộ lên từ vài hôm nay. Những fanpage này do một dố người lập nên nhằm mục đích tăng lượng Like và truy cập. Thực tế các công ty mà fanpage giả mạo không hề có những phần thưởng hay chương trình khuyến mãi như vậy. Hiện tại, PC50 Hà Nội đã nắm bắt được tình hình. Tuy nhiên, do tính chất được phép tạo tài khoản miễn phí từ Facebook nên việc xác định các đối tượng này còn gặp khó khăn. Trong trường hợp xác định được danh tính thì hoàn toàn có thể xử lý đối tượng về hành vi đưa thông tin không đúng sự thực, thông tin đồn nhảm. “Chúng tôi đang tích cực xác minh thông tin các tài khoản fanpage này và xử lý theo quy định pháp luật để tránh gây hoang mang dư luận” - Đại úy Việt Anh cho hay. Đội trưởng Đội 3 cũng thông tin thêm, khi Like và tham gia các fanpage này, người dùng không bị thiệt hại gì; nhưng khi lượng người tham gia, truy cập đạt tới mức cao, các đối tượng có thể sẽ bán lại cho người khác làm kinh doanh online hoặc dịch vụ quảng cáo.