Tàu nước ngoài đâm chìm tàu cá Bình Thuận

Ngày 17-9, ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch UBND thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, bảy ngư dân trên tàu cá BTH-98595 bị đâm chìm đã được cứu vớt, sức khỏe ổn định. Dự kiến chiều cùng ngày sẽ được đưa vào đất liền.





Trước đó vào khoảng 16g ngày 15-9, tàu cá BTH-98595 do ông Nguyễn Xuân, ngụ phường Phước Hội, La Gi làm thuyền trưởng cùng sáu ngư dân đang đánh bắt thì bị một tàu nước ngoài đâm chìm tại chỗ rồi bỏ chạy. Rất may hai tàu đánh cá ở gần đó phát hiện đã kịp thời đến cứu nạn đưa cả bảy ngư dân lên tàu an toàn.

Liên lạc qua bộ đàm, các ngư dân cho biết con tàu nước ngoài có dòng chữ Panama Grace Brigde rất to trên thân tàu.