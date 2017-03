Tháo dỡ an toàn quả bom nặng hơn 300kg cạnh cột điện cao thế

Đây là dạng bom phá do không quân Mỹ thả xuống còn sót lại sau chiến tranh đã được một nhóm đối tượng đưa lên mặt đất từ độ sâu hơn 1m.Vào hồi 21 giờ 30 phút ngày 21/8, Ban Công an xã Yên Lạc, huyện Yên Thủy (Hòa Bình) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, về việc có một nhóm đối tượng đang đào bới và di chuyển một quả bom ngay cạnh đường nội đồng xóm Yên Hòa, xã Yên Lạc.Vị trí quả bom được phát hiện cách cột điện 500kv mạch II Sơn La-Nho Quan chỉ khoảng 50m.Lực lượng Công an xã Yên Lạc đã phối hợp với Công an huyện Yên Thủy và Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức phong tỏa, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và tổ chức lực lượng canh gác, bảo vệ, đồng thời, đưa các đối tượng trên về Công an huyện để làm rõ hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật. Sau đó, quả bom đã được bàn giao cho lực lượng chức năng phối hợp giải quyết.

Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình, hiện nay diện tích ô nhiễm bom mìn trên địa bàn tỉnh còn khoảng 9.000ha, chiếm gần 20% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Do vậy, khi triển khai các công trình xây dựng, dự án đầu tư phát triển sản xuất, các tổ chức, cá nhân cần quan tâm đến công tác rà phá bom mìn, để đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng, đảm bảo an toàn cho sản xuất và người dân.

Theo Vũ Hà (TTXVN/Vietnam+)