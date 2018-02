Thơ 'thưởng Tết' của thầy giáo: 'Rơm rớm nỗi niềm'

Ngày 3-2, thầy giáo Phan Thúc Định (giáo viên môn văn Trường THPT Quỳ Hợp 2, huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An) đăng tải bài thơ “Tết!” trên trang Facebook cá nhân.

TẾT!

Vợ hỏi rằng tết được thưởng gì không?

Em đọc báo thấy nhiều ngành thích thật!

Nghề của anh tết càng thêm chật vật

Hỏi làm chi cho rơm rớm nỗi niềm...

Đã chọn anh đồng nghĩa chẳng chọn tiền

Nghề thanh bạch từ muôn đời vẫn vậy

Bao nhiêu năm có bao giờ em thấy?

Tết nhà mình dư dả để chi tiêu...

Đừng buồn em khi tiền chẳng có nhiều!

Trời bù đắp cho tiếng cười rộn rã

Lộc vẫn biếc dẫu trời đông buốt giá

Mượn môi cười bôi xóa hết ưu tư!

Tết với anh là ánh mắt nhân từ

Người vợ đảm luôn sẵn lòng chia sẻ

Là nụ cười tinh tươi trên bờ môi con trẻ

Líu lo lòng mỗi sáng giữa trời yên!

2/2/2018.

Cụ Định.

Sau khi bài thơ trên đăng lên, đã có hơn 800 lượt like (thích), bình luận và chia sẻ. Nhiều người bình luận khen thơ hay, chuẩn, nói lên được nỗi niềm chung của giáo viên - nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý khi Tết đến xuân về.



Bài thơ đăng trên trang cá nhân của thầy Phan Thúc Định.

Cô Nguyễn Thị Thu Thảo bình luận: “Em học trò cũ của thầy. Và giờ cũng theo nghiệp giáo. Cũng ngậm ngùi những ngày lễ tết. Nhưng sẽ cố gắng. Chúc thầy luôn nhiều sức khỏe. Chúc thầy năm mới an khang thịnh vượng”.



Có người bình luận: “Ôi… Thầy của em ơi... Ngành y cũng có khác chi mô ạ. Tết vẫn mỏi chưn (chân) chờ lương, có lương rồi thì chờ rút... Còn anh “thưởng” thì có đáng là bao…”.

Thầy Định sinh ra ở vùng quê đồng bằng (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và sau khi tốt nghiệp ĐH Sư phạm thầy lên huyện miền núi Quỳ Hợp dạy học gần 20 năm nay.

Thầy Định cũng cho biết hiện lương của thầy mỗi tháng chỉ được hơn 7 triệu đồng, trong khi đó chi tiêu trong cuộc sống ở miền núi giá cả các mặt hàng đều cao. Con trai đầu của vợ chồng thầy Định đang học ĐH quân sự.

Thời gian gần đây, thầy Định cũng lên mạng xã hội giới thiệu các đặc sản ở miền núi Nghệ An và bán các đặc sản như cam Quỳ Hợp, vừa tăng thêm thu nhập vừa tiêu thụ sản phẩm sạch cho bà con nông dân nơi đây.



Thầy Phan Thúc Định bên đặc sản cam sạch Quỳ Hợp.

Trước đó, sáng 31-1, thầy Phan Thúc Định (giáo viên dạy văn Trường THPT Quỳ Hợp 2) viết bài thơ "Mấy khúc tâm tình" kể về việc lương giáo viên bị chậm, các thầy cô mong muốn có lương sớm để trang trải cuộc sống.



Bài thơ có ghi kính gửi ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Sau khi bài thơ trên đăng lên Facebook cá nhân của thầy Định, đã có hơn 50 lượt chia sẻ, hơn 330 lượt like (thích) và nhiều bình luận, chia sẻ nỗi niềm giáo viên miền núi. Sau khi thầy giáo ở Nghệ An đăng bài thơ về chậm nhận lương lên mạng xã hội, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An lập tức có phản hồi tích cực và lương đã chuyển vào tài khoản các giáo viên.