Thủ tướng chỉ đạo sẵn sàng ứng phó bão số 3

Theo đó, các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên phối hợp với lực lượng biên phòng, ngành thủy sản và các chủ tàu tiếp tục kiểm đếm số lượng tàu thuyền còn hoạt động trên biển, hướng dẫn di chuyển để không đi vào hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm… Các tỉnh từ Thái Bình đến Thừa Thiên-Huế căn cứ diễn biến của bão và tình hình cụ thể của địa phương, quyết định việc cấm tàu thuyền ra khơi…

Thủ tướng cử hai đoàn công tác do Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn làm trưởng đoàn đi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác đối phó với bão.

Sáng 29-7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp và chỉ đạo các địa phương ứng phó với bão số 3.

Hôm nay (30-7), bão số 3 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Chiều nay, tâm bão cách bờ biển Thái Bình - Hà Tĩnh khoảng 170 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Ngày mai (31-7), bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Chiều mai, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm 29-7, gió mạnh lên cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 13 và có mưa rào và giông mạnh. Biển động dữ dội. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh từ chiều tối 30-7, gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12. Từ chiều tối nay ở phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Các tỉnh từ Hải Phòng - Nghệ An cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với triều cường cao 3-5 m.

T.PHƯƠNG - H.VÂN