Tiết kiệm 1.000 đồng/ngày xây nhà cho dân

Từ đầu con đường dẫn vào thôn 5 (xã CưMgar, huyện CưMgar, Đắk Lắk), tôi hỏi thăm nhà ông Hà Văn Cón thì được một cụ ông vui vẻ chỉ tay về phía trước. “Đi thẳng khi nào thấy căn nhà mới có gắn tấm biển nhỏ Công trình nhà đại đoàn kết - Thực hiện tiết kiệm làm theo gương Bác thì dừng” - người chỉ đường nói.

Ơn người nhà nước

Nhà mới của ông Hà Văn Cón được xây bên cạnh căn nhà gỗ cũ mục nát. Trong ánh mắt sáng ngời và nụ cười chân chất của người dân tộc Nùng, ông Cón kể rằng căn nhà mới này nặng tình nặng nghĩa lắm lắm. Cán bộ công chức huyện tiết kiệm cho ông được 30 triệu đồng. Phòng LĐ-TB&XH cho 20 triệu đồng. Xã cho 20 triệu đồng. Tổng cộng là 70 triệu đồng. Những đồng đội trong chi hội cựu chiến binh huyện góp lại mỗi người 30.000 đến 40.000 đồng, thêm vào được 560.000 đồng nữa. Giá trị vật chất của căn nhà là 70.560.000 đồng nhưng giá trị tinh thần thì vô kể.

Vợ chồng ông Cón năm nay đã trên 60 tuổi. Thu nhập của cả gia đình phụ thuộc vào vài sào rẫy. Năm rồi, vợ ông té từ nhà sàn xuống đất bị đau cột sống đến nay vẫn chưa làm việc nặng được. Mùa này cái rẫy nhà ông vắng người vì vợ chồng ông đều ốm yếu cả. Ông có sáu con, ba người đã có gia đình ra riêng, ba người con còn lại thì một người học 12, một bộ đội xuất ngũ chưa xin được việc. Mắt rưng rưng, ông nói: “Ngày khởi công làm nhà, tôi lo lắm: Lo nhận ơn của người nhà nước lấy gì mà trả. Lo không biết lấy tiền đâu trả cho thợ xây, may mà anh em họ hàng cho mượn. Đời tôi nếu Nhà nước không hỗ trợ tiền xây nhà thì không biết đến bao giờ mới có nhà ấm để ở”. Có nhà mới rồi, tuổi già của vợ chồng ông chắc ổn hơn vì không còn hứng chịu những trận gió lùa, mưa dột khi ở căn nhà cũ.

Hỏi vật quý giá nhất trong nhà, ông chỉ tay vào chiếc đồng hồ trên tường. Trên chiếc đồng hồ gắn ảnh Bác Hồ do người thợ xây tặng.

Ông Hà Văn Cón trong căn nhà mới xây, bên cạnh là căn nhà cũ xập xệ. Ảnh: TM

Không ngờ 1.000 đồng lớn như vậy

786.691.000 đồng là số tiền cán bộ, công chức trên địa bàn huyện CưMgar tiết kiệm được từ tháng 6-2012 đến nay. Từ số tiền này, Ban Thường vụ Huyện ủy họp và xét hỗ trợ cho 18 hộ gia đình chính sách và hộ nghèo (mỗi hộ 30 triệu đồng). Đến nay đã có tám hộ được bàn giao nhà, các nhà còn lại đang xây.

Cách đó một quãng đường xa, ở thôn 1, xã Ea Kpam, chị Ngô Thị Kim Thành năm nay cũng được ăn tết trong căn nhà mới. Căn nhà được bàn giao trước tết vài ngày với tổng tiền xây dựng gần 100 triệu đồng, trong đó số tiền tiết kiệm của cán bộ công chức huyện đã giúp gia đình chị 30 triệu đồng ban đầu, anh em họ hàng cho mượn thêm 60 triệu đồng nữa để có được ngôi nhà khang trang như hiện nay. Nhà chị Thành có bốn người con thì đã có ba người và cả chị nữa bị bệnh động kinh. Lâu nay, cả gia đình sống trong mái nhà tôn xập xệ, tạm bợ. Những lúc trời nóng quá chị và các con thường bị lên cơn co giật. Người chồng vì không chịu nổi cảnh nghèo khó đã bỏ nhà đi biệt tám năm nay. Một mình chị đạp xe đi nhặt ve chai khắp nơi để nuôi các con ăn học. Nhiều lúc đang đạp xe trên đường, chị lên cơn động kinh co giật văng cả người lẫn xe, may mà có người hàng xóm biết chuyện đưa về nhà cấp cứu. Các con của chị đi học thỉnh thoảng cũng lên cơn co giật. Những lúc như thế cô giáo gọi điện thoại chị đến đưa về, bỏ mất vài chục ngàn tiền công nhặt ve chai trong ngày. Ở nhà, các em cũng không có bàn ghế học cho ra hồn. Nhắc đến gia cảnh chị Thành trong xã ai cũng cám cảnh nhưng chỉ giúp được lon gạo, bữa cơm. Khi có chủ trương xóa nhà tạm, nhà chị được bình chọn để giúp đỡ đầu tiên. Giờ mỗi khi đi thu mua sách vở cũ về, chị Thành đã có chỗ để cất trữ đường hoàng, không sợ bị ướt mục như lúc còn ở nhà tạm nữa. Chia tay chúng tôi, chị nói trong xúc động: “Nghe nói cán bộ tiết kiệm mỗi ngày 1.000 đồng, tôi tưởng nhỏ nhưng không ngờ họ giúp được nhà tôi nhiều như vậy”.

Ông Bùi Đình Quế, Chủ tịch UBMTTQ xã CưMgar, cho biết: “Nửa năm qua, cán bộ công chức của xã đã tiết kiệm được 34 triệu đồng, nộp hết về huyện. Sau đó được huyện trích thêm tiền tiết kiệm của cán bộ công chức các xã khác để phân bổ lại cho xã 60 triệu đồng, hỗ trợ được cho hai hộ nghèo xây nhà. Nhà tiếp theo đã đổ vật liệu xong rồi, chờ ra tết sẽ xây”.

Điều đáng mừng là trước và sau tết này, nhiều căn nhà nghĩa tình như thế đang mọc lên ở CưMgar.

Góp tiền cho người nghèo song hành hạn chế bia rượu Cùng với phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên cả nước, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định phải học và làm cái gì cụ thể, thiết thực nhất cho dân chứ không thể học tập chung chung. Do vậy, ngày 3-5-2012, Huyện ủy ban hành Công văn 258 về việc vận động mỗi cán bộ đảng viên, công chức-viên chức tiết kiệm 1.000 đồng/ngày để giúp đỡ gia đình chính sách và hộ nghèo cải thiện về nhà ở. Chủ trương được thực hiện từ đầu tháng 6-2012. Khi thực hiện, nhiều cán bộ, đảng viên tình nguyện góp cao hơn, ví dụ thay vì góp 30.000 đồng/tháng thì có nhiều người góp 50.000 đồng, 100.000 đồng/tháng. Những người góp nhiều hơn không phải vì họ giàu hơn mà là thấy việc làm này thiết thực, ai cũng chung lòng vì cộng đồng thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Hằng tháng, UBMTTQ thu tiền rồi báo cáo với Huyện ủy, trên cơ sở được bao nhiêu thì xét hỗ trợ ngay cho bà con. Chúng tôi sẽ làm chương trình này dài lâu, cho đến khi nào hết nhà tạm thì thôi. Cùng thời điểm với việc vận động cán bộ công chức tiết kiệm, ngày 11-6-2012, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị 16 cấm cán bộ, công chức uống rượu bia trước và trong giờ làm việc. Đến nay chủ trương này được thực hiện gần như triệt để. Không còn cán bộ uống rượu bia trong buổi trưa gây ảnh hưởng công việc buổi chiều. Đoàn công tác các nơi về đây họ cũng biết Huyện ủy có chỉ thị như thế rồi nên không mời nhau chút rượu ly bia buổi trưa thì cũng vui vẻ không trách gì mình cả. Ông NGUYỄN THIÊN, Chánh Văn phòng Huyện ủy CưMgar

THANH MẬN