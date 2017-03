Tiêu hủy hàng giả nhưng… mạnh ai nấy lấy

Cơ quan nhà nước tổ chức tiêu hủy hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ. Tuy nhiên, khi chưa kịp tiêu hủy, nhiều người đã xông vào lấy tang vật để mang về nhà xài. Đó là thực tế vừa xảy ra tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Nhốn nháo tại buổi tiêu hủy

Cụ thể, vào ngày 21-10, Thanh tra Bộ KH&CN phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP Hà Nội tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ. Sự kiện này có nhiều PV đến đưa tin.

Tuy nhiên, một clip vừa được tung lên mạng cho thấy tại buổi tiêu hủy có rất đông người xông vào săm soi, lựa chọn và lấy đi nhiều tang vật thu được. Một nhà báo có mặt tại sự kiện này cho biết anh trông thấy nhiều đồng nghiệp lao vào khu vực chứa đồ tiêu hủy để lấy sản phẩm.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, hai nguồn tin độc lập xác nhận có sự việc nhốn nháo trong buổi tiêu hủy trên. Một cán bộ Bộ KH&CN trực tiếp chứng kiến cho biết: Đây là tang vật thu được từ một vụ vi phạm sở hữu công nghiệp lớn mà Thanh tra Bộ KH&CN chủ trì giải quyết. Theo quy định, tất cả hàng hóa được kết luận là vi phạm sở hữu công nghiệp như nhái nhãn mác, giả xuất xứ... đều phải bị tiêu hủy. Để tuyên truyền cho hoạt động này, Thanh tra Bộ KH&CN đã mời một số báo tới dự đưa tin, quay phim chụp ảnh. Nhiều cán bộ trong Bộ cũng được “xi nhan” trước để có mặt tại buổi tiêu hủy.





Nhiều người tranh vào nhặt đồ trong buổi tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp. Ảnh cắt từ clip

“Người chủ trì vừa tuyên bố lý do xong, chưa kịp chuyển hàng đi tiêu hủy thì nhiều người - cả quan khách và người của Bộ - nhất loạt lao vào lục lọi. Ai cũng nhặt đôi ba cái ví, túi xách mang về xài. Cá nhân tôi thấy hành động đó rất phản cảm. Khi xem clip trên Facebook, nhiều bạn bè ở các cơ quan trong Bộ và ở ngoài xã hội nhắn tin, gọi điện thoại hỏi tôi sao kỳ vậy, tôi không biết nói sao” - nguồn tin cho hay.

Không phải mới xảy ra lần đầu?

Một nguồn tin khác, cũng là người trong Bộ KH&CN, cho biết ông thấy xấu hổ khi một việc trái luật như vậy lại xảy ra ngay trong cơ quan thanh tra về thi hành pháp luật. “Chiều 21-10 đã có clip trên mạng rồi, một người bạn làm bên Văn phòng Quốc hội gọi điện thoại hỏi, tôi phải nói là không biết, nhưng giờ thì không giấu được rồi”.

Cả hai nguồn tin này cho hay những việc như vậy từng diễn ra tại Thanh tra Bộ KH&CN. Như cuối năm 2015, cũng trong một vụ xử phạt vi phạm hành chính với hàng thời trang nhái nhãn mác, giả xuất xứ, nhiều người trong Bộ cũng tới nhặt nhạnh mang về.

Tối 23-10, trả lời Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Minh Dũng, Chánh Thanh tra Bộ KH&CN, xác nhận có sự lộn xộn tại buổi tiêu hủy. Tuy nhiên, ông Dũng khẳng định đây là lần đầu tiên xảy ra, nguyên nhân là do đơn vị này không lường trước được tình hình. Ông Dũng cho hay sẽ rút kinh nghiệm, chặt chẽ hơn về việc này.

“Về quy trình, chúng tôi trước tiên phải công bố lý do, sau đó mới tiến hành tiêu hủy bằng cách cắt nát tang vật. Tuy nhiên, lúc đó một số anh chị em báo chí và nhiều người khác (do đông người nên chúng tôi không xác nhận được) lao vào lấy tang vật nên mới xảy ra cơ sự như thế. Đó là do lần này chúng tôi chủ quan, tin tưởng anh em, chứ các lần trước đều có công an bảo vệ tham gia cùng với hội đồng để tiêu hủy nên không xảy ra tình trạng tương tự” - ông Dũng nói.