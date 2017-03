Tìm cách ứng phó khi ĐBSCL bị ngập 40% diện tích

Vì thế, nhiệm vụ và trọng trách của chúng ta hiện nay là làm thế nào để đảm bảo cho ĐBSCL có thể an toàn trước các tác động của biến đổi khí hậu, an toàn trước các nguy cơ lũ lụt, xâm nhập mặn trong khi vẫn duy trì được một vùng đất trù phú để sinh sống, sản xuất lương thực, thực phẩm cho không chỉ Việt Nam mà có tác động đến an ninh lương thực thế giới”. Ông Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, phát biểu tại hội thảo “Hướng đến kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu ĐBSCL” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan tổ chức hội thảo ngày 29-3.

GS-TS C.P. Weerman nhận định: “Việt Nam và Hà Lan có nhiều tương đồng về điều kiện tự nhiên. Chúng tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm đã làm để giúp Việt Nam giải quyết”.

Hơn 60 nhà khoa học đã bàn cách ứng phó với biến đổi khí hậu, kinh nghiệm trong quản lý, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước, các giải pháp thích ứng với thiên tai.

GIA TUỆ