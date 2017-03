Tìm thấy thi thể thứ năm vụ ô tô bị lũ cuốn

Chiều cùng ngày, thi thể đó được xác định là cháu Vũ Bá Hải (chín tuổi) - nạn nhân cuối cùng trong vụ xe con bảy chỗ bị lũ cuốn khi đi qua cầu tràn Khe Ang (xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) chiều 19-9, làm năm người chết.

Công an huyện Nghĩa Đàn đang tạm giữ hình sự ông Trương Văn Thái (Đội phó Đội Thanh tra giao thông số 3, thuộc Sở GTVT tỉnh Nghệ An, người điều khiển xe con trên) để hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ông Thái biết cầu tràn Khe Ang bị nước lũ ngập sâu, chảy xiết nhưng vẫn chạy xe lách qua rào chắn. Được biết tính đến chiều 23-9, tại Nghệ An đã có tới 13 người chết do mưa lũ (trong đó có tám trẻ em và học sinh), tổng thiệt hại gần 400 triệu đồng.

Những ngày qua, tại khu vực ĐBSCL, mưa giông kèm theo lốc xoáy đã làm hơn 20 người bị thương, gần 800 căn nhà bị sập và tốc mái, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng. Rạng sáng 23-9, lốc xoáy quét qua huyện Ngã Năm (Sóc Trăng) làm chín người bị thương, hơn 100 căn nhà bị sập và hư hỏng. Trong hai ngày qua, tại tỉnh Bạc Liêu, gió lốc làm sập hoàn toàn 83 nhà, tốc mái hơn 300 nhà, làm tám người bị thương. Tại huyện U Minh (Cà Mau), gần 30 căn nhà bị sập, tốc mái. Tại tỉnh Kiên Giang, 85 căn nhà bị sập hoàn toàn, 149 căn tốc mái, ba người bị thương…

ĐẮC LAM - VĨNH TRÀ