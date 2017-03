TP.HCM: Hai tháng, hơn 1.000 vụ phạm pháp hình sự

Qua hai tháng, báo cáo ghi nhận 1.073 vụ phạm pháp hình sự, so với thời gian liền kề trước đó giảm 115 vụ (9,68%); trong đó đáng chú ý án cướp tài sản xảy ra 55 vụ (giảm 43,87%). Cũng thời gian trên, Công an TP đã triệt phá 149 nhóm cướp giật, bắt 373 tên.

Về tai nạn giao thông, trong hai tháng đầu năm 2013, toàn TP xảy ra 851 vụ, làm chết 133 người và bị thương 738 người. So với cùng kỳ năm 2012 giảm 240 vụ, giảm 428 người bị thương, tuy nhiên số người chết tăng 35 người. Đại tá Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP, cho biết hai nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông là lưu thông không đúng phần đường và vi phạm tốc độ. Đặc biệt, số người chết do say rượu bia và tự gây tại nạn tăng lên trong dịp tết.

ÁI NHÂN