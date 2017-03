TP.HCM: Một ngày hai vụ tai nạn nghiêm trọng trên tỉnh lộ 10

Lúc 10 giờ 15, một thanh niên chạy xe máy lên giữa cầu Xáng thì bị mất lái, tông mạnh và lọt xuống gầm xe tải biển số 57K-2828 (chưa rõ danh tính tài xế). Người thanh niên bị gãy hai chân.

Khi CSGT huyện Bình Chánh đang giải quyết tai nạn trên thì cách đó khoảng 500 m lại xảy ra tai nạn giữa xe máy và người đi bộ. Người dân sống gần đó cho biết khoảng 11 giờ, hai thanh niên đi trên xe máy đã tông mạnh vào một phụ nữ qua đường làm chị té đập đầu, bất tỉnh. Được biết theo kế hoạch, liên tỉnh lộ 10A sẽ hoàn thành vào cuối năm 2009, liên tỉnh lộ 10B vào cuối tháng 3-2010. Nhưng đến nay tuyến đường vẫn còn là công trình ngổn ngang, gây khó khăn cho các phương tiện qua lại.

Rạng sáng 30-9, một xe đầu kéo container lưu thông trên xa lộ Hà Nội, khi đến giao lộ RMK (quận 9, TP.HCM) tài xế cho xe quay đầu để về lại cảng Cát Lái nhưng lạc tay lái nên đã lao lên dải phân cách, tông đổ trụ đèn chiếu sáng và biển báo giao thông. Sau đó, tài xế đã tự liên hệ xe cứu hộ di dời phương tiện và đưa trụ điện lên giữa đường rồi bỏ đi.

Ngày 30-9, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết lúc 3 giờ 15 trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Núi Thành đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe tải số 63C-012.18 đang dừng bên lề quốc lộ IA để sửa chữa thì bị xe khách số 47V-2178 do anh Nguyễn Quốc Vũ (31 tuổi, trú tại TP Hội An, Quảng Nam) điều khiển theo hướng Nam - Bắc tông mạnh vào đuôi xe tải. Anh Võ Văn Hiếu đang sửa xe chết tại chỗ. Chị Đặng Thị Cẩm, anh Nguyễn Quốc Vũ và Nguyễn Phương Đạt đi trên xe khách bị thương nặng.

D.THANH - LÊ PHI