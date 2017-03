Trúng số 100 triệu nhưng không được nhận tiền

Ông Tùng với tấm vé số rách - Ảnh: Đức Vịnh



Ông Võ Văn Tuấn (chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang):



Không thể giải quyết



Ông Võ Văn Tuấn xác nhận tờ vé số của ông Tùng là tờ vé số trúng thưởng, còn khá mới, còn nguyên dãy số nhỏ trên một phần tờ vé số: “Theo quy định trả thưởng ghi trên mặt sau của mỗi tờ vé số, tờ vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên số, không tách rời chắp vá. Do đó, mặc dù trên một phần tờ vé số còn đủ dãy số nhỏ nhưng tờ vé đã rách rời thành hai mảnh, công ty không thể giải quyết cho nhận thưởng”.



Theo ông Tuấn, công ty thỉnh thoảng cũng gặp những trường hợp tờ vé trúng thưởng không còn nguyên vẹn, có tờ bị nhàu do máy giặt hoặc bị xé rách. “Nếu tờ vé số bị nhàu nhưng qua kiểm tra xác định đúng là tờ vé trúng thưởng, công ty vẫn giải quyết cho nhận thưởng, riêng trường hợp vé đã rách rời thì không thể giải quyết”. Ông Tuấn cho hay có biết hoàn cảnh khó khăn của ông Tùng, nhưng quy định đã như vậy thì ông không thể làm khác: “Tôi thấy cũng tiếc cho ông Tùng, phải chi giá trị giải thưởng nhỏ, tôi sẵn sàng lấy tiền túi để chi trả” .

Ông Tùng trúng số 100 triệu đồng, con cháu mừng rỡ xúm lại giành xem vô tình làm tờ vé số bị rách làm hai, do đó tờ vé số không còn giá trị để được nhận tiền.Ngày 25-3, PV Tuổi Trẻ tìm đến gia đình ông Tùng, ông đang đi làm thuê tận ngoài đồng xa. Hàng xóm kể gia đình ông Tùng không đất đai, hoàn cảnh rất khó khăn, hiện đang nợ gần 50 triệu đồng mà không có khả năng trả. Hai đứa con ông đều đi làm thuê, bản thân ông tuy đã ngoài 50 vẫn phải đi làm mướn kiểu ai kêu gì làm đó.Mọi người cho biết vào chiều 27 tết nghe nói ở thị trấn Phú Hòa rộ chuyện trúng độc đắc và giải an ủi, chợt nhớ mình có mua tờ vé số ở đó nên ông Tùng liền mở điện thoại ra dò.Thấy trúng giải phụ đặc biệt 100 triệu đồng ông reo lên, con cháu mừng rỡ xúm lại giành xem. Đứa cháu L.M.K. gọi ông Tùng bằng cậu lỡ giật mạnh tay làm tờ vé số bị rách làm hai. “Khi đó không chỉ cậu cháu nó bàng hoàng đến... tái mặt, mà tụi tui cũng ngỡ ngàng, cứ tiếc hùi hụi” - ông Lâm Văn Phong nói.Từ ngoài đồng về, ông Tùng buồn bã cho biết ông mua tờ vé số mang số 359583 xổ ngày 3-2 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang. Vì biết hoàn cảnh gia đình ông khó khăn, đang lâm nợ mà không trả nổi nên khi nghe nói ông trúng 100 triệu đồng ai cũng mừng, xúm vào xem. “Cháu nó lỡ giật mạnh tay làm rách, nó ân hận lắm” - ông Tùng nói.K. đang là sinh viên năm 2 Trường ĐH An Giang, từ hôm lỡ tay làm rách vé số K. bỏ ăn, bỏ ngủ, lánh mặt, sau đó bỏ học tính lên Bình Dương làm công nhân kiếm tiền để bù lại 100 triệu đồng cho cậu.“Gia đình tôi và bà con xúm lại an ủi, bảo con có làm công nhân thì bao giờ mới có đủ 100 triệu. Thôi con cứ an tâm lo học hành đi, chuyện xui rủi mà. Cũng tại phần số của cô cậu nó vậy chứ không phải do con đâu. Nói mãi nó mới nguôi ngoai phần nào” - vợ chồng ông Tùng kể.Gặp chúng tôi, K. ân hận bảo nhà cậu nghèo khó mà mình còn đi học nên không giúp đỡ được gì, khi cậu trúng số mình lại vô ý làm vé số bị rách khiến không được nhận thưởng.Từ hôm đó tới nay anh Nguyễn Văn Hóa, bạn thân với con ông Tùng, bỏ công ăn việc làm đi gõ cửa nhiều nơi để tìm cách giúp ông. Anh Hóa nhiều lần lấy xe máy chở ông Tùng tới tận Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang gặp từng người trình bày, năn nỉ đủ điều.Công ty không giải quyết, anh Hóa mang đơn đến tận văn phòng báo Tuổi Trẻ cầu cứu. “Tụi tui biết rõ hoàn cảnh gia đình chú Tùng, thấy tội nghiệp quá” - anh Hóa giải thích.Bà Dương Thị Thắm, chủ tịch MTTQ xã Mỹ Khánh, cho biết lúc tờ vé số bị rách có nhiều người chứng kiến nên đã ký vào giấy làm chứng, sau khi xác minh chính quyền ấp, xã đều đã xác nhận. Người dân địa phương ai cũng đều mong muốn cho ông Tùng được nhận thưởng.Ông Phạm Quang Đệ - phó chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh - cho biết hộ ông Tùng thuộc gia đình văn hóa, có tiếng là đàng hoàng, rất chí thú làm ăn. Ông Đệ cũng nói xổ số kiến thiết tuy là kinh doanh nhưng còn mang ý nghĩa làm phúc lợi xã hội. Các đơn vị xổ số kiến thiết đều tích cực phục vụ công tác xã hội, từ thiện. Họ đóng góp xây dựng bao trường học, công trình phục vụ dân sinh, xây nhà tình thương cho dân, khám chữa bệnh miễn phí, phát học bổng cho SVHS nghèo...“Với những việc làm to lớn và có ý nghĩa nhân đạo như vậy thì tôi nghĩ chắc Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang cũng xem xét giải quyết cho nhận thưởng, bởi ông Tùng đã trúng giải và gia đình ông nghèo khó cũng đáng được hỗ trợ, giúp đỡ” - ông Đệ nói.Luật sư Tống Văn Thi (An Giang) cho rằng theo quy định chung của các công ty xổ số, nếu vé rách rời thì không được nhận giải thưởng. Đó là về lý, tuy nhiên trong kinh doanh thì cũng cần cân nhắc về mặt tình, nhất là đối với một đơn vị hoạt động phục vụ phúc lợi xã hội như xổ số kiến thiết.Theo ông Thi, trong trường hợp này bản chất vụ việc là ông Tùng có mua vé số thật, có trúng giải thật, hoàn cảnh gia đình ông khó khăn, nếu có nhiều người làm chứng ký tên và chính quyền địa phương xác nhận thì Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang có thể xác minh rồi linh động xem xét tấm vé số bị rách là do khách quan, vô tình để giải quyết cho nhận thưởng.