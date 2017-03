Công an TP Tân An (Long An) đang khẩn trương điều tra vụ tạt acid làm một phụ nữ bị bỏng nặng.

Chiều 23-12, chị LDTN (ngụ phường 2, TP Tân An) đạp xe trên đường Huỳnh Văn Gấm thì bị hai thanh niên đi xe mô tô cầm chai acid tạt thẳng vào mặt gây bỏng nặng ở mặt, tay, ngực. Chị N. hiện đang cấp cứu tại BV Chợ Rẫy, TP.HCM. TƯỜNG VÂN