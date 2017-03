Truy tìm hung thủ giết chủ tiệm uốn tóc trong khách sạn

Chiều 21-8, nhân viên khách sạn 23 Công Chúa Ngọc Hân, quận 11 thấy người phụ nữ thuê phòng 302 không ra khỏi phòng nên mở cửa kiểm tra thì phát hiện phụ nữ này đã tử vong với nhiều vết đâm khắp cơ thể.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là chị NTP đã cùng với nghi can LTL vào thuê phòng. Sau đó L. đã rời khỏi khách sạn và bỏ lại giấy tờ tùy thân. Qua khám nghiệm, công an xác định chị P. tử vong do hai vết đâm ở lưng và hai vết cắt ở cổ.

Theo người thân của chị P., chị P. là chủ một tiệm uốn tóc ở quận 11. Trước đây, L. làm nhân viên cho tiệm uốn tóc của chị P. và giữa hai người có mối quan hệ tình cảm đồng tính với nhau. Khi phát hiện mối quan hệ này, chồng chị P. đã quyết liệt ngăn cản, đồng thời buộc L. phải nghỉ việc. Tuy nhiên, chị P. và L. vẫn lén lút gặp gỡ nhau.

Sau khi chị P. tử vong, L. cũng rời khỏi nơi cư trú, do đó công an đang truy tìm L. để làm rõ nguyên nhân cái chết của chị P.

HT