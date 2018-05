Uống thuốc phá thai để theo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Ngày 4-5, Ban Tuyên giáo Hà Tĩnh đã cung cấp thông tin về "Hội Thánh Đức Chúa Trời” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các nhóm tự xưng "Hội Thánh Đức Chúa Trời” hoạt động trên địa bàn Hà Tĩnh thời gian qua đều chưa được cấp phép. Những nhóm này làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.



Một nhóm tuyên truyền, lôi kéo người dân sinh hoạt, tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời" trái phép, bị Công an Hà Tĩnh phát hiện, xử lý. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Công an Hà Tĩnh, "Hội Thánh Đức Chúa Trời” xuất hiện ở Hà Tĩnh từ tháng 5-2016, bắt nguồn từ một nhóm người ở các tỉnh phía Bắc do Thiều Văn Hoan (32 tuổi, quê huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) làm nhóm trưởng.

Nhóm này tới Hà Tĩnh, thuê trọ tại nhiều điểm khác nhau dưới vỏ bọc nhân viên kinh doanh, tiếp thị để tuyên truyền, lôi kéo người tham gia. Nhiều người nhẹ dạ, cả tin đã tin theo.



Đến nay, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã phát hiện 55 người theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời". Trong đó, 38 người ở Hà Tĩnh, số còn lại ở các tỉnh phía Bắc vào tuyên truyền.

Số người Hà Tĩnh bị rủ rê, lôi kéo theo Hội Thánh thuộc nhiều địa phương, nhiều lứa tuổi khác nhau, sinh hoạt tại các điểm nhóm tập trung. Cụ thể, ở TP Hà Tĩnh có 8 người, huyện Thạch Hà 9 người, huyện Đức Thọ 4 người, huyện Cẩm Xuyên 4 người, huyện Can Lộc 2 người, huyện Kỳ Anh một người, huyện Nghi Xuân một người, huyện Vũ Quang một người, Hương Khê 6 người và Hương Sơn 2 người.

Trong số đó có 8 người đang đi làm ăn, đi học ở các địa phương khác bị rủ rê, lôi kéo. Đáng chú ý có hai sinh viên, một học sinh THPT 16 tuổi và hai người đã hưu trí.



Công an TP Hà Tĩnh phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến "Hội Thánh Đức Chúa Trời". Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp.

Nhiều gia đình ở huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà có người thân theo Hội Thánh đã gửi đơn lên các cơ quan chức năng đề nghị giải tán tổ chức này và xử lý nghiêm những kẻ cầm đầu.



Theo phản ánh của một số người dân có người thân tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời”, những người tham gia Hội thánh bị ảnh hưởng tới sức khỏe, bỏ bê công việc, tan vỡ gia đình, xa lánh bạn bè người thân... Đơn cử như trường hợp một phụ nữ ở huyện Thạch Hà bỏ chồng và 3 con nhỏ đi theo Hội thánh. Hoặc có sinh viên ở huyện Cẩm Xuyên đã bỏ học để theo Hội thánh, cũng có người có thai tự uống thuốc phá thai dẫn đến thai bị chết lưu...



Đơn kêu cứu của người dân có người thân bị rủ rê theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời" gửi đến Công an Hà Tĩnh. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp.

Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh tuyên truyền về cách thức hoạt động của Hội thánh nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân. Lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến "Hội Thánh Đức Chúa Trời".

Từ tháng 5-2016 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 13 vụ/84 lượt đối tượng tuyên truyền về Hội thánh trái phép, thu giữ hơn 170 tài liệu liên quan. Cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 người. Cạnh đó, công an TP Hà Tĩnh đã xử lý hành vi truyền đạo trái phép của Lê Thị Hạnh (24 tuổi, quê thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), Nguyễn Thị Sen (26 tuổi, quê huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa). Chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức đoàn thể…đang định hướng tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên, người dân đề cao cảnh giác, không tham gia, không bị mắc mưu kẻ lợi dụng giáo lý để trục lợi…