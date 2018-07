Vợ chồng trẻ ‘méo xệch’ mùa World Cup

Cửa hàng cầm đồ kiếm bộn bạc Theo LHV, chủ một cửa hàng cầm đồ và mua bán điện thoại gần khu vực ĐH Quốc gia TP.HCM, trong ba ngày đầu mùa World Cup, anh thu được hơn tám điện thoại, một laptop. Ngoài ra anh còn nhận cầm cố luôn xe máy và các loại giấy tờ khác. “Năm nay doanh số cửa hàng rất ổn. Mùa này tới chỗ tôi nhiều nhất là sinh viên ĐH Thể dục thể thao. Tới cầm cái gì tôi cũng thu hết, có đứa tới nhiều thành ra nhẵn mặt” - LHV hào hứng. Theo Công an TP.HCM, thực hiện chuyên đề tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP trong mùa World Cup, Công an TP đã triệt phá 16 vụ, bắt 187 đối tượng, thu giữ 472 triệu đồng cùng 800 USD. Ngoài ra, cảnh sát thu giữ thêm năm máy tính xách tay, 70 điện thoại di động, 29 xe máy, bốn tivi, 12 phơi cá cược, ba cùi dây ghi tỉ lệ cá cược, cùng nhiều tang vật liên quan phục vụ việc cá độ đánh bạc.