Vụ ‘Dắt hai cháu bé xin tiền…’: Một phụ nữ có họ hàng với chị Khê

Sáng 28-3, rất đông người dân địa phương cùng bà con, thân nhân đã đưa tiễn chị Bùi Thị Khê (27 tuổi) về nơi yên nghỉ cuối cùng. Nhìn hai đứa bé con chị Khê nhỏ dại mặc đồ tang mang di ảnh mẹ, không ai cầm được nước mắt.

Người chồng có ý định tự tử

Anh Nguyễn Đình Long, người chồng đã tưới cả bình dầu hôi vào người chị Khê rồi phóng hỏa đốt cũng có mặt tại đám tang, khóc nức nở. Long được hai người bạn dìu đi khó nhọc do vết bỏng trên người vẫn chưa điều trị khỏi.

Trước đó, vào chiều 26-3 khi nghe tin chị Khê qua đời tại BV Chợ Rẫy, Long giả vờ đi vệ sinh rồi bỏ trốn khỏi BV Đa khoa Bình Thuận nơi đang điều trị bỏng về nhà với ý định tự tử nhưng được mọi người phát hiện, can ngăn. Hiện anh Long đang được lực lượng công an giám sát chặt chẽ tại bệnh viện. Sáng 28-3 thể theo nguyện vọng của Long, công an đã cho anh về để tiễn đưa vợ lần cuối.





Hai bé con chị Khê được hai phụ nữ đưa đi ăn xin. Ảnh chụp màn hình Facebook.

UBND phường vận động chi phí lo đám tang

Đối với việc có hai phụ nữ tự ý đưa hai con nhỏ của chị Khê mặc đồ tang đi khắp chợ Phan Thiết giữa trưa nắng để xin tiền mua hòm về mai táng mẹ, theo người nhà chị Khê, trưa 27-3, tang gia bối rối. Hai phụ nữ này đã đặt vấn đề với một số người có mặt tại đám tang rằng có quen với nhiều chủ tiệm vàng tại chợ Phan Thiết, đề nghị đưa hai con của chị Khê đi xin tiền.

Khi đại diện UBND phường Phú Hài, UBND TP Phan Thiết có mặt tại đám tang yêu cầu dừng ngay việc này, gia đình mới tá hỏa cho người đi tìm kiếm.

Ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Phú Hài, cho biết: “Toàn bộ chi phí đám tang, quan tài, UBND phường đã vận động hết nên việc tự ý đưa hai con nhỏ của nạn nhân đi xin tiền là việc làm đáng lên án”.

Theo ông Minh, qua xác minh, một trong hai phụ nữ là chị dâu họ hàng của chị Khê. Người còn lại ở phường Đức Nghĩa cạnh khu vực chợ Phan Thiết. Các cơ quan chức năng sẽ làm rõ động cơ của hai người này. Việc đưa hình ảnh hai đứa bé đi xin tiền mai táng cho mẹ lên mạng xã hội Facebook là do một tài khoản khác và cũng sẽ được làm rõ có liên quan gì đến hai phụ nữ nói trên hay không.

Được biết chiều 27-3, khi mọi người tìm đưa hai con của chị Khê về nhà đã đếm được số tiền hai đứa bé cầm trên tay là 10,4 triệu đồng. Số tiền trên đã được bỏ hết vào thùng phúng điếu.

Trước đó, trưa 27-3, trên tài khoản Facebook của người có nick name HL xuất hiện hình ảnh hai đứa con chị Bùi Thị Khê, người phụ nữ bất hạnh bị chồng phóng hỏa đốt chết, đang mặc áo tang đi khắp chợ Phan Thiết xin tiền. Cạnh hình ảnh thương tâm của các cháu có dòng chữ: “Con thơ dắt nhau ra chợ xin tiền làm ma chay cho mẹ trong khi báo chí đăng từng được các nhà hảo tâm hỗ trợ 300 triệu đồng. Sự thật ra sao…”. Hành động này đã gây ra nhiều dư luận trên cộng đồng mạng.