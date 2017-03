Vụ lật xe chở gỗ lậu, 10 người chết: Bắt thêm một trạm trưởng kiểm lâm

Đêm 11-12, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt khẩn cấp Đào Công Thắng, Trạm trưởng và ông Nguyễn Kim Hùng, kiểm lâm viên Trạm Trung tâm Kiểm lâm Pù Huống (thuộc Hạt Kiểm lâm Pù Huống, Nghệ An). Tài xế xe tải Vương Đình Hạnh cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trong bản tường trình, Đào Công Thắng khai được ông Long (Trịnh Thanh Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Pù Huống - PV) sai cùng Kim Hùng sang Xiêng My áp tải xe gỗ về thị trấn Quì Hợp. Hai người sang Xiêng My thì gặp một ô tô con đậu sẵn, trên xe có hai nhân viên của Trạm Nga My. Sau đó, Thắng và Hùng lên buồng lái xe tải ngồi. Khi xe bị lật, Thắng bị thương, bất tỉnh và được những người đi trên ô tô con đưa đi băng bó.

Tuy nhiên, tối 12-12, ông Long phủ nhận thông tin trên: “Không có chuyện tôi chỉ đạo cấp dưới áp tải xe chở gỗ lậu. Thắng đổ oan cho tôi. Chúng tôi đang làm thủ tục đình chỉ công tác các cán bộ kiểm lâm sai phạm, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm những cán bộ liên quan”.

Hiện lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An đang tiếp tục làm việc với ông Long để làm rõ những vấn đề liên quan.

ĐẮC LAM