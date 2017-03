Xác định được danh tính 18 hành khách mất tích

Tất cả thân nhân đều ngồi ngóng trông vô vọng trước khách sạn Lam Kiều - nơi tiếp nhận người thân của nạn nhân - Ảnh: VIỄN SỰ





Danh tính 18 nạn nhân được xác nhận: 1: Phạm Văn Tưởng (25 tuổi), xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định2. Nguyễn Thị Duyên (21 tuổi) Krông May, tỉnh Đắc Nông

3. Đinh Văn Lương (37 tuổi) xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định

4. Nguyễn Thị Thắm (23 tuổi) huyện Diễn Châu, Nghệ An

5: Trần Đăng Khoa (19 tuổi) EaPo, huyện Cư jút, Đak Nông

6. Nguyễn Thị Thuỳ (17 tuổi) xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

7. Đinh Xuân Trường (21tuổi), xã Tân Thắng, Cư jút, Đăk Nông

8. Nguyễn Văn Huy (18 tuổi) huyện Chư Xê, Gia Lai

9, 10. Hai chị em Đỗ Thị Lan (15 tuổi) và Đỗ Thị Phương (17 tuổi) xã Thanh Thuỷ, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá

11, 12. Hai mẹ con chị Đỗ Thị Lan (24 tuổi) và cháu Vũ Thị Ánh, trú ở Hải Xuân, huyện Hải Hậu, Nam Định

13, 14, 15. Ba mẹ con, bà cháu: Phạm Thị Yến (60 tuổi), Mai Nhi (31 tuổi) và cháu Đỗ Duy Gôn (3 tuổi), trú tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Mê Thuật, Đăk Lăc

16. Phạm Văn Tuyên (19 tuổi) Đắc Ruồng, Con Rẩy, Kon Tum

17, 18. Hai mẹ con Phạm Thị Cúc (37 tuổi) và cháu Lê Thị Phương Thảo (8 tháng tuổi), trú tại Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định.









Theo (TTO, VNE)



12 giờ ngày 19-10, 18/19 nạn nhân mất tích trong vụ xe bị lũ cuốn trôi tại Hà Tĩnh đã được thân nhân xác nhận danh tính. Trong danh sách này có bốn nạn nhân là hai mẹ con, hai nạn nhân là chị em ruột và ba nạn nhân là bà cháu, mẹ con trong một gia đình.Sáng 19/10, nước sông Lam đục ngầu, tiếp tục dâng cao cuồn cuộn. Những bãi bồi ven sông đều ngập chìm trong biển nước mênh mông, lòng sông trải rộng đến vài km. Giữa sông, 6 thuyền cứu hộ của Quân khu 4, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Công an huyện Nghi Xuân, Công an thành phố Vinh và nhiều thuyền nhỏ của người dân đang rà soát tìm kiếm người và xe mất tích.Trung tá Lê Bá Dũng, Phòng công binh Quân khu 4 cho biết, quân đội, công an, dân quân và hàng trăm người dân địa phương tiếp tục tìm kiếm trên sông Lam từ vị trí chiếc xe bị cuốn trôi đến khu vực biển Cửa Hội… “Khó khăn nhất hiện nay là lòng sông quá rộng, nước chảy xiết, lại gần cửa biển nên việc xác định vị trí chỉ là phỏng đoán và rất khó khăn”, trung tá Dũng cho biết.Sáng nay, sau khi căng dây cáp ngang sông, dò tìm các bãi bồi, lùm cây ven sông, vùng nước xoáy không có hiệu quả, lực lượng cứu hộ đã chia ô bàn cờ kết hợp với xác định vị trí dòng chảy để tìm các vị trí trọng yếu như bãi bồi sâu, hố xoáy, trũng… Những chiếc thuyền dò này sẽ được trang bị 2 đến 3 móc câu sắt cỡ lớn treo vào phía dưới để rà như đi câu. Khi các móc câu gặp chướng ngại vật thì lực lượng công binh và thợ lặn sẽ có mặt để kiểm tra xem có phải là người và xe hay không. Đây là phương pháp truyền thống của ngư dân địa phương và tỏ ra khá hiệu quả trong việc tìm xác người chết đuối ở phạm vi hẹp.Có mặt tại Cầu Bến Thủy để theo dõi việc tìm kiếm, anh Nguyễn Quang Trung, Ban chỉ huy quân sự thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, nước lũ chảy xiết và dâng cao như hiện nay thì xác suất sống sót của những người trên xe gần như bằng không. Đặc biệt, chiếc xe khách có bánh đang căng hơi, khi rơi xuống sông sẽ nổi chứ không chìm hẳn dưới đáy.Hiện nay, hàng chục người nhà của các nạn nhân đã có mặt tại Hà Tĩnh để chờ đợi tin tức người thân. Danh tính của 18 hành khách mất tích đã được xác định.Trước đó, 4h sáng 18/10, xe khách từ Đăk Nông ra Bắc đến địa phận xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị lũ cuốn lật và trôi xuống sông Lam. Nhiều hành khách đã đập cửa kính thoát ra ngoài, chới với giữa dòng nước xiết. Lực lượng cứu hộ và người dân chèo thuyền ra cứu được 18 người. 19 người còn lại bị mất tích.Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông phát động tháng nhắn tin chung sức vì đồng bào miền Trung, từ 15/10 đến 15/11. Người dân ủng hộ bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp: UH gửi 1405 (10.000 đồng/SMS) hoặc UH gửi 1409 (18.000 đồng/SMS). Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển đến đồng bào miền Trung để khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.