Xe buýt tự gây tai nạn, 13 người bị thương

Vào thời điểm trên, xe buýt biển số 47V-2302 do tài xế Giáp Trọng Ngân (trú xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh) điều khiển đã tông vào biển báo giao thông rồi tiếp tục lao xuống cống thoát nước. Vụ tai nạn khiến 13 người bị thương, trong đó có bốn người bị thương nặng.

Lực lượng Công an huyện Vạn Ninh đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Theo tường trình của tài xế, nguyên nhân vụ tai nạn là xe ô tô bị mất lái.

Rạng sáng 25-8, chiếc ô tô tải 78K-6474 do Châu Minh Cường (ngụ TP Tuy Hòa, Phú Yên) điều khiển trên quốc lộ 25, khi qua thôn Phú Sen Tây (xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa) đã tự lật ngửa dưới kênh nước lớn ven đường (ảnh). Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng hơn 30 tấn xi măng chở trên xe đều bị ngấm nước hư hỏng.

Ảnh: TẤN LỘC

Khoảng 20 giờ 30 ngày 24-8, trên quốc lộ 14C đoạn qua xã Thuận Hạnh (huyện Đăk Song, Đăk Nông), xe máy do anh Dương Văn Châu (công nhân Công ty MDF Long Việt) điều khiển chở anh Đoàn Thanh Sơn (cùng công ty) đã tông vào xe càng đi ngược chiều. Hậu quả, anh Châu chết tại chỗ, anh Sơn chết trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân điều tra ban đầu do anh Châu lái xe trong tình trạng say rượu.

T.NGUYỄN - TL - V.HÀ