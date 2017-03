Xúc động chào đón 9 ngư dân Lý Sơn về đến đất liền

"Chúng tôi khóc khi thấy cờ Tổ quốc" TTO - Như vậy là sau 44 ngày đêm bị giam giữ và mắc kẹt do gió bão, cuối cùng, 9 ngư dân Lý Sơn đã nhìn thấy cờ Tổ quốc trên tàu Cảnh sát biển. Họ đã mừng rơi nước mắt, theo tường trình từ Hoàng Sa của PV. 14 giờ chiều 25-10, 2 phóng viên Tuổi Trẻ đã có mặt trên tàu Cảnh sát biển ở vùng biên Hoàng Sa (VN) để đón chín ngư dân Lý Sơn sau 44 ngày sóng gió. 16 giờ 30 phút. Ngày 24-10. Báo Tuổi Trẻ nhận thông tin từ Sở chỉ huy Cảnh sát biển vùng 2 cho biết sẽ xuất phát ngay trong đêm để lên đường ra đảo Hoàng Sa (VN) làm nhiệm vụ đón 9 ngư dân trên tàu QNg 66478 của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu. 16 giờ 45 phút. Tại cảng Tiên Sa. Tàu đã nhận lệnh sẵn sàng. 17 giờ. Tàu cảnh sát biển 6006 bắt đầu nhổ neo rẻ sóng hướng ra biển đông, quần đảo Hoàng Sa ở tọa độ 16 độ 30 kinh Bắc, 111 độ 06 kinh Đông. 19 giờ 30 phút. Tàu vượt ra cửa biển. Các con sóng lớn dội vào thân tàu dồn dập khiến con tàu lắc lư trong đêm tối mênh mông ở biển khơi. 21 giờ. Sóng biển lại bình yên, mặt nước hiền hòa trở lại. Tàu cảnh sát biển 6006 đạt tốc độ trên 10 hải lý/giờ. Khuya, trăng lên cao, sóng biển hiền hòa, con tàu rẽ sóng vút trong đêm. 6 giờ 30 phút. Tiếng chuông quen thuộc vang lên, tất cả thủy thủ đoàn tập hợp xuống boong tàu ăn sáng để chuẩn bị một ngày làm việc căng thẳng. 9 giờ. Tàu cảnh sát biển tiến vào quần đảo Hoàng Sa (VN). 9 giờ 10 phút. Bất ngờ trên mặt nước xuất hiện một vật khá lớn. Thuyền phó tàu cảnh sát biển, thiếu úy Doãn Đoàn Hồng Sơn quan sát qua ống nhòm cho biết đó là gỗ trôi từ tàu hàng trên biển. 10 giờ 27 phút. Hai bên mạn tàu là nhiều vật dụng trôi lềnh bềnh trên biển, có cả giày dép và nhiều phao nổi. Theo lệnh của chỉ huy, con tàu giảm tốc độ còn 7,3 hải lý để tìm kiếm có người bị nạn hay không và cũng để đúng thời gian hẹn với phía Trung Quốc. 12 giờ 30 phút. Tàu cảnh sát biển đến tọa độ 16 độ 28 phút 45 giây phía bắc, 110 độ 54 phút 30 giây phía đông. Tốc độ tàu đạt 7 hải lý/giờ và cách vị trí tiếp nhận 9 ngư dân cùng tàu cá là 11 hải lý. Tất cả các cán bộ, chiến sĩ và mọi người trên tàu đều trong tư thế sẵn sàng. Ai cũng nôn nao. 13 giờ 25 phút. Một chấm trắng xuất hiện xa xa trên biển mênh mông. 13 giờ 30 phút. Chấm trắng được xác định là tàu ngư chính Trung Quốc mang số hiệu 46013. Từ cabin, qua ống nhòm chúng tôi thấy phía đuôi tàu 46013 là tàu cá QNg 66478 đang được lai dắt. 13 giờ 45 phút. Cán bộ, chiến sĩ trên tàu cảnh sát biển đã chuẩn bị mọi công tác cho việc tiếp nhận tàu và ngư dân. Ai cũng làm việc nhiệt tình và phấn khởi. 13 giờ 50 phút. Tàu canô của tàu cảnh sát biển được lệnh thả xuống biển chuẩn bị cho việc tiếp cận tàu ngư chính để tiếp nhận ngư dân đưa lên tàu. Chúng tôi quan sát thấy những ngư dân trên tàu cá QNg 66478 đều đứng trên boong tàu. 14 giờ. Tiếng còi tàu cảnh sát biển kéo ba hồi dài liên tục. Một thủ tục chào thường thấy của các tàu trên biển. 14 giờ 10 phút. Tàu canô của cảnh sát biển đã tiếp cận được tàu ngư chính 46013. Đoàn trên canô gồm 8 người, trong đó chỉ huy tàu, thượng tá Lý Ngọc Minh - đại diện lực lượng cảnh sát biển VN bước lên tàu ngư chính 46013. 14 giờ 20 phút. Tàu ngư chính Trung Quốc tháo dây kéo tàu cá QNg 66478. Các ngư dân mừng rỡ khôn xiết ôm chầm lấy các chiến sĩ cảnh sát biển như là người nhà. Thuyền trưởng Mai Phụng Lưu vui mừng cho biết, tối 24-10, ở trên tàu cá nghe đài tiếng nói VN phát bản tin thông báo được tàu cảnh sát biển ra tiếp nhận, mọi người đều reo mừng trong niềm vui và hạnh phúc. 14 giờ 30 phút. Việc tiếp nhận 9 ngư dân và tàu cá QNg 66478 hoàn tất. Tàu cảnh sát biển lại hú ba hồi còi tàu. 14 giờ 45 phút. Lương thực, thuốc men, quần áo từ tàu cảnh sát biển chuyển sang cho 9 ngư dân và tàu cá. Hai trong số 9 ngư dân có sức khỏe yếu nhất được chuyển sang chăm sóc tại tàu cảnh sát biển. 7 người còn lại trên tàu cá. Những ngày sóng gió "4 giờ chiều ngày 11-9, nghe có tin bão chúng tôi cho tàu chạy từ ngoài biển vào khu vực đảo Phú Lâm trú ẩn. Lúc tàu đến gần đảo thì bị tàu Trung Quốc bắt giữ. Sau mấy chục ngày bị giam giữ đến ngày 11-10 mới nghe tin được thả về, nhưng khi xuống tàu mới phát hiện máy móc hỏng nhiều bộ phận do bị nước biển ăn mòn. Biết máy hỏng hóc thế không an toàn do máy ICOM đã bị thu nhưng không còn đường nào khác, anh em vẫn quyết về với hy vọng chạy nửa đường gặp được tàu ngư dân mình thì sẽ được cứu”, ngư dân Nguyễn Đáng, 52 tuổi, cả cuộc đời lênh đênh trên sóng biển Hoàng Sa (Việt Nam) kể lại. Tàu chạy được 3 hải lý thì bị chết máy, nước tràn vào tàu ngày một nhiều. Lúc này do ảnh hưởng bão nên sóng khá lớn. Mọi người nhìn nhau tuyệt vọng! Đêm tối, trên tàu chỉ còn bao gạo với một thùng phuy nước ngọt, không có muối mắm gì. Chín ngư dân nấu cháo trắng húp cầm hơi, tay xé áo, chăn màn cột lại căng làm buồm để tàu xuôi theo chiều gió. Hai ngày trời lênh đênh trên biển trong cơn đói khát, sau đó được tàu Trung Quốc đi tuần kéo về lại đảo Phú Lâm. Ông Đáng không cầm được nước mắt khi được chiến sĩ cảnh sát biển dìu qua tàu để chăm sóc: “Tối qua khi nằm trên tàu cá nghe sóng Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo sẽ có cảnh sát biển “trong nhà” ra đón về chín anh em không ai ngủ được. Cả buổi sáng đợi chờ, đến khoảng 13g một người nhìn thấy cờ Tổ quốc tung bay phần phật trên nóc tàu lực luợng cứu hộ đã bật khóc". “Anh em đã ra cứu mình rồi!", cả chín ngư dân đứng dậy vẫy tay mừng khôn xiết. Một ngư dân khi bước qua tàu Cảnh sát biển đã ôm chầm lấy PV và những cảnh sát đang trên tàu trong tiếng nấc nghẹn: “Anh em đã cứu bọn tui. Trong anh em có ai biết vợ con tui trong nhà có bị gì không”?! ĐĂNG NAM - TẤN VŨ

