Honda Cộng Hòa: 30 phút bán được 12 xe City 2017

Sáng ngày 27-6, Honda Cộng Hòa (TP.HCM) đã tổ chức buổi lễ ra mắt mẫu xe Honda City 2017 cải tiến mới với sự tham gia của gần 60 khách hàng tiềm năng.





Ông Nguyễn Công, TGĐ phát biểu ra mắt mẫu xe Honda City phiên bản 2017

Điều đặc biệt hơn là ngay sau buổi lễ, đã có 12 khách hàng đặt bút ký hợp đồng mua xe và mỗi khách hàng sẽ nhận được gói ưu đãi hấp dẫn, gồm: được tặng áo trùm xe, bộ phim dán cách nhiệt cho xe và chiếc xe đạp gấp nhập khẩu Modulo giá trị. Không chỉ vậy, tất cả khách hàng còn được tham gia bốc thăm may mắn, gồm: giải Nhất là chiếc xe đạp gấp nhập khẩu Modulo cùng hai giải Nhì và ba giải Ba…





BGĐ Honda Cộng Hòa chính thức giới thiệu Honda City phiên bản 2017

Ông Nguyễn Công, TGĐ Honda Cộng Hòa chia sẻ: “Không có mẫu xe nào trong phân khúc sedan hạng B lại có thể thỏa mãn về công nghệ, chất lượng, an toàn vượt trội, giá cạnh tranh và giữ giá tốt như mẫu xe City phiên bản 2017. Đây là một cơ hội tuyệt vời để khách hàng có thể sở hữu một chiếc xe cho mình”.





Ông Nguyễn Ngọc Diệp nhận hoa chúc mừng từ TGĐ Honda Cộng Hòa và chia sẻ cảm xúc khi đặt mua xe City 2017

Theo quan sát của phóng viên “Xe & Luật” (plo.vn), đa số khách hàng đều lựa chọn City 1.5 TOP (phiên bản cao cấp) do mức chênh lệch giá so với bản tiêu chuẩn không nhiều nhưng được trang bị nhiều tiện ích hơn. Chia sẻ suy nghĩ của mình, khách hàng Nguyễn Ngọc Diệp (ngụ phường 12, quận Tân Bình) vừa ký hợp đồng mua xe City 2017 cho biết: “Tôi đã từng sử dụng dòng xe Mazda nhiều năm… thế nhưng hôm nay tôi thật sự bị chiếc City này quyến rũ. Mẫu xe mới này có nhiều ưu việt, thiết kế đẹp, rộng rãi và trang bị nhiều công nghệ an toàn. Tôi hài lòng với quyết định của mình”.





Đây là ba khách hàng đầu tiên đặt mua xe tại buổi lễ và nhận hoa chúc mừng từ ông Lâm Văn Nga, Phó TGĐ Honda Cộng Hòa



Khách hàng thứ tư đặt mua xe tại Honda Cộng Hòa



Khách hàng thứ năm đặt mua xe tại Honda Cộng Hòa



Khách hàng thứ sáu đặt mua xe tại Honda Cộng Hòa



... và khách hàng thứ 12 đặt mua xe tại Honda Cộng Hòa



Khách hàng may mắn nhất buổi lễ khi trúng giải nhất là chiếc xe đạp gấp nhập khẩu Modulo đồng thời cũng là khách hàng đặt mua xe City

Cách đây một tuần, Honda Việt Nam đã chính thức trình làng mẫu xe Honda City phiên bản mới 2017. Đây cũng là phiên bản đã được ra mắt tại Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Indonesia, Phillippines và Australia.



Với ý tưởng phát triển “Chiếc xe thông minh, mạnh mẽ, vượt trội”, City 2017 tập trung vào ba yếu tố: thiết kế cao cấp – tiện ích tối ưu – an toàn vượt trội, hướng tới các khách hàng trẻ trung, ưa thích sự năng động, hiện đại cùng sự tiện nghi và an toàn tối đa.

Về thiết kế ngoại thất, City 2017 được trau chuốt hơn, mang lại diện mạo vững chãi, thể thao, trẻ trung và hiện đại. Cản trước và cản sau với thiết kế mới, ốp mặt ga-lăng mạ chrome hình đôi cánh vững chãi được thiết kế mới, kết nối với cụm đèn trước tôn lên diện mạo mạnh mẽ đầy phong cách; đèn pha, đèn sương mù và đen ban ngày sử dụng LED; la-zăng hợp kim 16-inch thể thao hoàn toàn mới.



Honda City phiên bản mới màu đỏ cá tính, sang trọng

City 2017 trang bị nội thất da cao cấp cùng hệ thống Audio hiển thị bằng màn hình cảm ứng 6.8 inch có thể kết nối với smartphone thông qua cổng kết nối HDMI & USB. Xe còn trang bị hệ thống điều hòa tự động có thể điều chỉnh trên màn hình cảm ứng cùng hệ thống 8 loa nâng cấp đủ mang lại cho bạn giải trí khi ôm vô lăng. Hàng ghế sau có thể gập 60:40 và thông hoàn toàn với khoang hành lý.





Đuôi xe Honda City nhìn thể thao, ấn tượng hơn

Ngoài ra, City 2017 trang bị hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) cũng như chế độ khởi hành bằng nút bấm, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau… Chìa khóa thông minh tích hợp nút mở cốp hiện đại cũng có mặt trên City 2017.



Các trang bị khác, như: vô lăng bọc da tích hợp nút điều chỉnh âm thanh, chế độ thoại rảnh tay và lẫy chuyển số, camera lùi 3 góc quay, túi khí bên cho hàng ghế trước, túi khí rèm bên cho cả hai hàng ghế cũng được trang bị trên City 2017.

Về sức mạnh và an toàn: City mới cho công suất cực đại lớn nhất phân khúc 118Hp/6600rpm, đi kèm hộp số vô cấp CVT ứng dụng công nghệ Earth Dreams Technology. Cạnh đó, City mới còn trang bị lẫy chuyển số tay thể thao và hệ thống hỗ trợ lái xe tiết kiệm nhiên liệu ECO Assist, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA); hệ thống cân bằng điện tử (VSA).