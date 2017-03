Tháng 5-2016, mỗi ngày Toyota bán được 142 xe

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) vừa có thông báo và cho biết thuế tiêu thụ đặc biệt mới sẽ được áp dụng từ 1-7-2016 nên nhiều khách hàng có xu hướng chờ đợi.

Thế nhưng trong tháng 5 vừa qua, tổng doanh số bán hàng của TMV đạt 4.277 xe, tăng trưởng 10% (tương đương 397 xe) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thị trường miền Bắc tiêu thụ 1.806 xe (chiếm 42%), miền Nam 1.929 xe (chiếm 45%) và miền Trung 542 xe (chiếm 13%).



Cụ thể, doanh số bán tháng 5 của phân khúc xe du lịch đạt 1.990 xe (giảm 4% so với cùng kỳ năm 2015). Mẫu xe Vios dẫn đầu với 1.066 xe được bán ra, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 54% doanh số bán của toàn phân khúc. Sau Vios, Camry đạt doanh số bán 385 xe và mẫu xe Corolla Altis đạt 315 xe.



Fortuner tăng trưởng ấn tượng.

Trong khi đó, doanh số phân khúc xe thương mại đạt 2.287 xe, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2015. Trong tháng 5, mẫu xe Fortuner đã vươn lên dẫn đầu phân khúc với doanh số đạt 1.025 xe, tăng trưởng ấn tượng trên 31%, tiếp theo là Innova với 822 xe bán ra, tăng trưởng 9%.



Với các mẫu xe do TMV nhập khẩu và phân phối (CBU) đều tăng trưởng ở mức cao so với cùng kỳ năm trước, với tổng doanh số bán đạt 664 xe, tăng 45%. Mẫu xe Yaris tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số bán đạt 224 xe, tăng 20%. Kế đến là Hilux đạt 194 xe, Land Prado đạt 113 xe, Land Cruiser đạt 94 xe và Hiace đạt 39 xe.



Lexus đạt doanh số bán cao nhất trong năm tháng đầu năm với 269 chiếc được giao đến tay người tiêu dùng.

Cũng trong tháng 5, Lexus Việt Nam đạt doanh số bán cao nhất trong năm tháng đầu năm với 269 chiếc được giao đến tay người tiêu dùng, tăng trưởng 136% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 77% so với tháng 4-2016. Góp phần vào doanh số của Lexus là mẫu xe RX mới và mẫu xe thể thao đô thị hạng sang NX200t. Doanh số cộng dồn trong năm tháng đầu năm của Lexus tại Việt Nam đạt 929 xe, tăng trưởng 92% so với cùng kỳ năm 2015. Hiện Lexus Việt Nam đang phân phối các mẫu xe, gồm: LS460L, GS350, ES350, ES250, LX570, GX460, RX350, RX200t, NX200t, thông qua hai đại lý chính thức là Lexus Trung tâm Sài gòn (TP.HCM) và Lexus Thăng Long (Hà Nội).