Volkswagen toàn cầu tăng trưởng mạnh 6 tháng đầu năm 2018

Thương hiệu Volkswagen vừa thông báo mức tăng trưởng của mình trong nửa đầu năm 2018 khi mang đến cho khách hàng 3,12 triệu xe, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Jürgen Stackmann – Thành viên HĐQT Volkswagen cho biết: “Chúng tôi tự tin nhìn lại nửa đầu năm thành công. Việc Volkswagen tăng trưởng 20% ở Brazil là một điều đáng được đề cập đến một cách đặc biệt. Tại Châu Âu, hơn 100.000 đơn đặt hàng T-Roc ngay từ khi ra mắt thị trường. Tại Đức, bảng xếp hạng 5 mẫu xe có số lượng đăng ký cao nhất trong tháng 5 đều đến từ Volkswagen”.



Mẫu xe Volkswagen Passat Bluemotion



Đối với thị trường Việt Nam, Volkswagen đã cán mốc hơn 500 xe trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng ngoạn mục hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Các dòng xe chủ lực đóng góp vào sự thành công cho Volkswagen Việt Nam có Passat, Polo và dòng SUV 7 chỗ Tiguan Allspace.



Mẫu xe Volkswagen Tiguan Allspace



Có 187.300 xe đã được bàn giao cho khách hàng ở Châu Âu, tăng 14,5% so với tháng 6 năm 2017. Đây là kết quả tốt nhờ vào sự tăng trưởng ở Thụy Điển (tăng 87%) trong tháng 6, nơi mà thị trường bùng nổ do cách tích thuế xe ô tô mới có hiệu lực từ ngày 1-7. Ở Anh, thị trường tăng 10,2% nhờ Goft và Tiguan. Tại Áo, nhu cầu của khách hàng cho T-Roc và Polo NF giúp VW tăng 14,5%. Tháng 6 tại Tây Âu tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái.



Mẫu xe Volkswagen Polo



Tại thị trường Đức, có 55.200 xe được giao đến khách hàng trong tháng 6, tăng 4,7% so với năm trước. Mẫu xe thành công nhất có thể kể đến T-Roc, đạt doanh số cao và đứng đầu trong phân khúc. Bên cạnh đó, Tiguan Allspace cũng là một mẫu xe góp phần lớn cho con số tăng trưởng trên.



Tại Trung Âu và Đông Âu có 26.700 xe được giao đến khách hàng trong tháng 6, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Với 8.900 chiếc giúp cho Nga tăng trưởng 21,4%, đặc biệt phải kể đến 2 mẫu xe Polo và Tiguan.

Thị trường tại Bắc Mỹ giảm nhẹ so với tháng 6 năm trước với 47.700 chiếc, điều này một phần là do thị trường tổng thể giảm ở Mexico. Tại Mỹ, nhờ bùng nổ xu hướng xe SUV, số lượng xe bán ra tăng 5,7% với 28.900 xe.

Tại Nam Mỹ, 38.900 xe đã được giao đến khách hàng, tăng 11,8% so với cùng tháng 6 năm ngoái. Ở thị trường lớn nhất khu vực Brazil, có 27.400 xe được bán ra, tương ứng mức tăng 27,9% so với năm trước. Volkswagen là nhà sản xuất xe ô tô thành công thứ hai ở Brazil.