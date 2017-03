Trách nhiệm khi xe không chính chủ gây tai nạn

Hỏi:



Bố em giao lại cho em chiếc xe máy, chạy được thời gian thì em bán chiếc xe này cho N nhưng chỉ làm giấy viết tay sang tên và không có công chứng. Sau đó N lại bán cho ông A, ông A lại bán cho ông P.



Ông P là người gây tai nạn chết người ở Thái Nguyên và đã bị công an bắt giữ, sau đó lần theo tên người chủ sở hữu xe, công an đã về quê em ở Bắc Kạn và mời bố em lên làm việc và ký tên vào một biên bản gì đó mà bố em không biết, sau đó bố em được cho về. Xin luật sư cho em hỏi là trong trường hợp như vậy thì bố em có phải chịu trách nhiệm bồi thường liên đới hay không?



Trả lời



Chúng tôi xin được tư vấn như sau:



Khi bố bạn giao lại xe cho bạn, theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 Thông tư 15/2004/TT-BCA quy định về đăng ký xe thì bố bạn phải làm giấy cho, tặng xe cho bạn và phải có công chứng.



“Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực.”



Đồng thời, phải có văn bản thông báo gửi cho cơ quan công an nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký xe (giấy báo bán, cho tặng, điều chuyển xe theo mẫu số 1 ban hành kèm Thông tư 15/2014/TT-BCA).



Do bố bạn chưa hoàn thành các thủ tục nêu trên, xe tuy được giao cho bạn và bán qua nhiều người nhưng thực chất xe vẫn đứng tên bố bạn và theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 15/2014/TT-BCA thì bố bạn vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chiếc xe đó cho đến khi hoàn thành các thủ tục đăng ký, sang tên xe.



Đây là lý do bạn bị mời lên công an để xác minh chủ xe, do chiếc xe đã gây ra tai nạn.

Về vấn đề bồi thường thì theo chúng tôi, bố bạn rất có thể sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường liên đới, bởi theo Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì “Trong trường hợp chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ không theo đúng quy định của pháp luật mà gây thiệt hại, thì chủ sở hữu phải bồi thường thiệt hại.”



Tuy nhiên để giải quyết vấn đề này, bố bạn và bạn cần tiến hành làm ngay các thủ tục thông báo như đã trình bày ở trên: Thủ tục giao xe cho bạn, mua bán với N để không còn chịu trách nhiệm về chiếc xe nữa. Khi đó sẽ tránh được việc phải bồi thường khi vẫn còn là chủ sở hữu của chiếc xe.



Trân trọng!