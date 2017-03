Piaggio khởi động cuộc thi “Vespa Top Stylist Contest”

Cuộc thi được tổ chức nhân dịp ra mắt định vị thương hiệu mới với thông điệp “Vespa - Ngẫu hứng lên ngôi” nhằm tôn vinh thế hệ người Việt hiện đại muốn tìm kiếm những điều mới lạ, cá tính, những cá nhân dám từ bỏ những khuôn phép tẻ nhạt trong cuộc sống thường nhật để sống cuộc đời đầy ngẫu hứng theo cách họ muốn.





Ban tổ chức họp báo cuộc thi “Vespa - Ngẫu hứng lên ngôi”

“Ngẫu hứng lên ngôi” sẽ là chủ đề chính để ba stylist tên tuổi cùng êkíp cho thấy cách nhìn của họ về cái đẹp trong việc lựa chọn phong cách thời trang cho cuộc sống năng động, tự do và phóng khoáng. Chiếc Vespa với vẻ đẹp đậm chất Ý sẽ là bảng màu và phụ kiện thời trang để ba đội thi tự do sáng tạo, thể hiện quan điểm thời trang, xu hướng mới, đáp ứng tiêu chí: “tinh thần tự do, phóng khoáng và đầy ngẫu hứng của Vespa và thời trang”.



Ba stylist tham gia cuộc thi là những người nổi tiếng về thời trang, họ là những người đã giúp định hướng phong cách cho các ngôi sao như Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Thanh Hằng, Ngô Thanh Vân… Đồng thời, cả ba cũng là những stylist nổi tiếng của các tạp chí thời trang hàng đầu.



Vespa - huyền thoại một thương hiệu

Tham gia vào cuộc thi này, mỗi stylist sẽ chọn cho mình một êkíp, gồm: Nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ trang điểm và làm tóc và thông qua buổi cating để tuyển chọn người mẫu phù hợp với ý tưởng cho bộ ảnh dự thi. Casting lựa chọn khuôn mặt người mẫu cho cuộc thi bắt đầu từ ngày 16-9. Các bạn nữ có chiều cao 1,6 m trở lên, nam cao 1,75 m trở lên, có khuôn mặt khả ái, ưa nhìn, ngôn ngữ thể hình tự nhiên, có khả năng diễn xuất trước ống kính… để có cơ hội trở thành người mẫu của cuộc thi.



Ban giám khảo sẽ dựa vào kết quả của bộ ảnh dự thi với tiêu chí “tinh thần tự do, phóng khoáng và đầy ngẫu hứng của Vespa và thời trang” để chấm và công bố kết quả vào giữa tháng 10. Vào cuối tháng 10, sẽ công bố kết quả và lễ trao giải tại TP.HCM. Giải nhất là chuyến đi Ý cho bốn thành viên của đội chiến thắng và 100 triệu tiền mặt.

Song hành cùng cuộc thi này, Piaggio Việt Nam còn hợp tác với kenh14.vn tổ chức cuộc thi Amateur Stylist Contest “Vespa - Ngẫu hứng lên ngôi” dành cho cộng đồng thời trang tại website: vespa.com.vn và trên kenh14.vn.