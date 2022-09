1 công ty biến phân bón Trung Quốc thành phân bón Mỹ

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt quả tang ông Lê Văn Quang, Giám đốc công ty TNHH Voi Con Đà Lạt đang sang chiết, đóng gói phân bón trái phép.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Đức Trọng và Đội quản lý thị trường số 2 kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH Voi Con Đà Lạt tại số 52 đường Phạm Ngũ Lão, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Cơ sở này do ông Lê Văn Quang làm chủ.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện ông Quang đang sang chiết phân bón nhãn hiệu có xuất xứ từ Trung Quốc để đóng vào bao có nhãn hiệu “Suluble Humic Acid Powder” xuất xứ Mỹ.

Khai báo với công an, ông Quang cho biết đã mua phân bón của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hải Bình về chia nhỏ rồi đóng gói vào bao bì giả nhãn mác xuất xứ từ nước Mỹ. Sau đó mang số hàng này đi phân phối cho các cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn.

Hiện, Công an đã thu giữ 39 bao (hơn 1 tấn) phân bón “Hai Binh”, 1 tấn phân bón được đóng gói thành thành phẩm công ty TNHH Voi Con Đà Lạt và đã phân phối cho các đại lý.

Công an còn thu giữ nhiều loại máy móc sang chiết, đóng gói tại kho hàng trên.