1 người tử vong do sụp ổ gà trên đường, Sở GTVT TP.HCM chỉ đạo kiểm tra

(PLO)- Mới đây, một người đàn ông đang chạy xe máy và gặp tai nạn sụp ổ gà trên đường số 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM, dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Liên quan đến vấn đề trên, Sở GTVT cho biết hiện nay, theo phân cấp quản lý, đường số 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân do UBND quận Bình Tân quản lý.

Vì vậy, Sở GTVT đề nghị UBND quận Bình Tân chỉ đạo các đơn vị khẩn trương kiểm tra rà soát toàn bộ tuyến đường số 1 và các đường đang quản lý.

Trong đó, quận Bình Tân sửa chữa ngay các vị trí mặt đường hư hỏng, tăng cường hệ thống sơn đường, biển báo để bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông, đặc biệt vào ban đêm.

Sở GTVT TP cũng cho biết qua kiểm tra các tuyến đường do UBND TP Thủ Đức, UBND quận, huyện, Sở GTVT nhận thấy hiện nay, nhiều tuyến đường, hẻm do các đơn vị quản lý chưa được bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên kịp thời. Từ đó, đã dẫn đến mặt đường thường xuyên bị hư hỏng, bong tróc bê tông nhựa, đọng nước; hệ thống báo hiệu giao thông bị mờ, mất phản quang gây mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng trên, Sở GTVT TP vừa có văn bản đề nghị UBND TP Thủ Đức, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan về việc tăng cường sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường bộ.

Trong đó, tăng cường sửa chữa ngay các vị trí mặt đường hư hỏng gây mất an toàn giao thông, lắp đặt biển báo, sơn lại vạch sơn đường mờ mất tác dụng; tăng cường cảnh báo tại các vị trí đầu dải phân cách, giao lộ, cắt cây cỏ ảnh hưởng đến tầm nhìn xe chạy.

Trường hợp chưa khắc được ngay các bất cập, hư hỏng, yêu cầu phải thực hiện ngay các biện pháp để cảnh báo cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Sở GTVT cũng yêu cầu Thanh tra Sở GTVT thường xuyên kiểm tra, xử phạt nghiêm đối với các đơn vị quản lý hạ tầng, các chủ đầu tư không thực hiện nghiêm túc công tác bảo trì công trình đường bộ.

Đồng thời, xử phạt các đơn vị không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công các công trình trên đường bộ đang khai thác.

ĐÀO TRANG