1 phụ nữ sống sót sau 7 ngày rơi dưới vực sâu

"Ban Quản lý di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử đang đưa bà Nguyễn Thị Bích Liên - người vừa được cứu hộ sau bảy ngày rơi xuống vực sâu ở Yên Tử trở về với gia đình tại Hà Nội". Trao đổi với PLO, ông Lê Tiến Dũng - Trưởng ban Quản lý di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử thông tin như trên.

Theo ông Dũng, bà Liên đã cung cấp cho Ban Quản lý số điện thoại của chồng mình. “Chồng bà Liên mới mổ xong, sức khỏe vẫn còn yếu nên chúng tôi quyết định đưa bà Liên về Hà Nội với gia đình”- ông Dũng nói.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 15 ngày 3-5, tại Yên Tử, lực lượng chức năng TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tìm kiếm và cứu hộ được bà Nguyễn Thị Bích Liên.

Bà Liên khi được tìm thấy tinh thần vẫn tỉnh táo, minh mẫn, đi lại được.

Bà Liên chia sẻ, ngày 27-4, bà bắt xe từ Hà Nội đi Quảng Ninh và lên lễ Phật tại chùa Đồng. Khi đi xuống một đoạn thì thấy người hơi mệt nên ngồi nghỉ gần lan can chùa Đồng.

Tuy nhiên, do bị tụt huyết áp nên đã bà dựa vào lan can và khi đứng lên đi tiếp thì bị choáng rồi ngã xuống khu vực phía dưới khoảng 30 m. Rất may điểm rơi là khu vực có nhiều cây nên không bà không bị chấn thương nặng.

Theo bà Liên, để cầm cự, bà ăn bánh gạo và cơm cháy có sẵn trong túi đồ mang theo, mỗi ngày chỉ bẻ một miếng nhỏ ăn. Ngoài ra, bà ăn lá cây dương xỉ ở xung quanh và uống những chai nước bị du khách vứt xuống.

"Những chai nước còn thừa bị vứt xuống vực thì tôi dồn vào một chai sạch để uống. Khi trời tối thì tôi ngồi sát sườn núi để nghỉ, sáng thì chú ý nghe ngóng xem có ai ở phía trên hay không"- bà Liên kể lại.