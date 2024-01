10 cầu thủ có thể chia tay MU

Bộ đôi siêu sao người Pháp Raphael Varane và Anthony Martial đã không nhận được lời đề nghị kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm của Manchester United, bên cạnh đó, một loạt những người khác sẽ rời đi trong những tháng tới.

Đội hình Manchester United của Erik ten Hag chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lớn vào năm 2024, với tối đa 10 cầu thủ sẽ ra đi từ nay đến cuối mùa giải, bao gồm Donny van de Beek, người đã gia nhập Eintracht Frankfurt theo dạng cho mượn trong vòng vài giờ sau khi kỳ chuyển nhượng tháng giêng mở cửa.

Sir Jim Ratcliffe sẽ cùng Erik Ten Hag đại tu đội hình MU. ẢNH: MIRROR

MU đã đưa ra quyết định không gia hạn hợp đồng với bộ đôi người Pháp Anthony Martial và Raphael Varane, điều đó có nghĩa bộ đôi người Pháp sẽ rời MU khi hết hợp đồng vào mùa hè năm nay.

Dưới đây là danh sách 10 cầu thủ không còn tương lai ở MU, theo tờ Mirror (Anh)

Raphael Varane

Vị thế của nhà vô địch World Cup 2018 Varane tại MU sa sút một cách nhanh chóng. Varane đã mất vị trí chính thức ở MU mùa này, anh chỉ được thi đấu thường xuyên gần đây vì hàng loạt trung vệ khác dính chấn thương. Varane có thể ra đi trong tháng này nếu có CLB nào trả cho MU khoản tiền kha khá.

Martial và Varane không còn tương lai ở MU. ẢNH: GETTY

Anthony Martial

Tiền đạo Martial chưa bao giờ phát huy hết tiềm năng của mình ở Old Trafford và cuối cùng đã đến lúc anh ra đi sau khi gia nhập MU từ AS Monaco năm 2015. Martial, 28 tuổi chỉ ghi được một bàn cho MU sau 13 lần ra sân ở mùa này. Người hâm mộ “quỷ đỏ” ngày càng thất vọng vì phong độ kém cỏi, kèm thái độ thi đấu lười biếng của Martial trên sân. Một lần nữa, nếu một lời đề nghị đến vào tháng này, MU có thể sẽ chấp nhận bán Martial. Nếu không thì MU sẵn sàng chấp nhận để Martial ra đi tự do khi kết thúc mùa giải.

Jadon Sancho còn hợp đồng với MU đến mùa hè năm 2026 nhưng mối quan hệ bất hòa với Ten Hag chắc chắn sẽ khiến ngôi sao người Anh phải ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng này. Sancho được MU mua với giá 73 triệu bảng Anh từ Borussia Dortmund. Khả năng lớn là Sancho sẽ trở lại Borussia Dortmund dưới dạng cho mượn đến hết mùa, trước khi CLB của Đức có thể xem xét mua đứt anh.

Sancho chắc chắn sẽ rời MU ngay trong tháng 1 này. ẢNH: GETTY

Sofyan Amrabat

Amrabat được MU mượn từ Fiorentina vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, MU đặt mục tiêu mua đứt tiền vệ người Morocco này vào cuối mùa. Nhưng Amrabat đã gây thất vọng lớn và hiện có thông tin MU sẽ không mua đứt Amrabat.

Sergio Reguilon

Hậu vệ trái này đang được MU mượn từ Tottenham Hotspur với thời gian kéo dài 1 mùa giải. Tuy nhiên, hôm nay 3-1, truyền thông nước Anh đưa tin, Reguilon đã chính thức trở lại Tottenham chỉ sau nửa mùa giải chơi bóng cho đội chủ sân Old Trafford.

Shola Shoretire

Cầu thủ tốt nghiệp Học viện đào tạo trẻ MU đã trải qua mùa giải trước dưới dạng cho mượn tại Bolton ở giải League One. Shola Shoretire không có hi vọng chen chân vào đội 1 MU và sẽ ra đi sau khi hợp đồng của anh hết hạn vào tháng Sáu.

Brandon Williams

Hậu vệ cánh phải này đang được MU cho mượn tại Ipswich và thời hạn cho mượn sẽ hết hạn vào cuối mùa giải. MU không có kế hoạch ký hợp đồng mới với Williams.

Jonny Evans

Trung vệ Evans trở lại MU vào mùa hè vừa qua và thi đấu ấn tượng. ẢNH: GETTY

Trung vệ kỳ cựu 36 tuổi Evans đã trở lại MU đầy bất ngờ vào mùa hè năm ngoái. Anh được xem như một phương án dự phòng của Ten Hag ở trung tâm hàng phòng ngự MU. Jonny Evans đã ra sân hàng chục trận. Nhưng nếu MU tiếp tục giữ chân Evans sau mùa này, đó là dấu hiệu cho thấy sẽ còn rất lâu “quỷ đỏ” mới đủ khả năng thách thức danh hiệu vô địch Premier League.

Tom Heaton

Thủ môn dự bị kỳ cựu Tom Heaton sẽ hết hợp đồng với MU vào cuối mùa giải và hiện không có dấu hiệu MU sẽ gia hạn.

Alvaro Fernandez

Alvaro Fernandez được MU cho Girona mượn 1 mùa giải. Dường như có rất ít cơ hội để Alvaro Fernandez tạo ra bước đột phá ở đội một MU.

PHẠM QUANG