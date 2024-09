115 người dân thôn Kho Vàng về nơi an toàn sau cuộc chạy trốn tử thần 17/09/2024 14:57

(PLO)- Chiều 16-9, 17 hộ dân của thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu (Bắc Hà), với tổng số 115 nhân khẩu, đã được di chuyển an toàn xuống núi và ổn định tại một khu vực mới.

Vào sáng 9-9, 17 hộ dân đã phải tạm thời lánh nạn trên đỉnh núi gần đó, dựng lán trại để tránh hiểm nguy. Mưa lũ đã khiến khu vực này bị cắt đứt hoàn toàn với bên ngoài, không còn điện và sóng điện thoại, khiến các hộ dân bị cô lập. Mãi đến ngày 11-9, đoàn cán bộ xã Cốc Lầu mới tìm thấy và hỗ trợ các gia đình này, mở lại con đường mòn từ núi xuống trung tâm xã và cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho bà con.