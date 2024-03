2 đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An và Cao Mạnh Linh nhận thêm nhiệm vụ mới

(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Trịnh Xuân An giữ chức Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; ông Cao Mạnh Linh giữ chức Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký ban hành các nghị quyết về việc Phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trịnh Xuân An. Ảnh: QH

Cụ thể, tại Nghị quyết 1010, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV.

Ông Trịnh Xuân An 42 tuổi, quê ở Thanh Hóa; trình độ: Cử nhân Luật. Ông hiện là đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Đồng Nai; Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội là ông Lê Tấn Tới; bốn phó chủ nhiệm gồm các ông Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hải Hưng, Trần Ngọc Khánh và Đỗ Quang Thành; và năm Ủy viên Thường trực, gồm các ông: Vũ Xuân Hùng, Nguyễn Quốc Hùng, Vũ Huy Khánh, Trần Đức Thuận và Trịnh Xuân An.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Cao Mạnh Linh. Ảnh: QH

Theo Nghị quyết 1011, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV.

Ông Cao Mạnh Linh 42 tuổi, quê Hà Nội; trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Tiến sĩ chuyên ngành luật. Ông Linh là đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Thanh Hóa; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Italia.

Như vậy hiện nay Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội là bà Lê Thị Nga; năm phó chủ nhiệm gồm các ông, bà Nguyễn Mạnh Cường, Đỗ Đức Hồng Hà, Mai Thị Phương Hoa, Hoàng Văn Liên, Nguyễn Thị Thủy; ba Ủy viên Thường trực, gồm các ông Nguyễn Công Long, Nguyễn Danh Tú và Cao Mạnh Linh.

N.THẢO