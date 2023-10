Hai người đã bị bắn chết ở Brussels (Bỉ) vào đêm thứ Hai (16-10, giờ quốc tế) trước trận đấu vòng loại Euro 2024 giữa chủ nhà Bỉ với Thụy Điển. Trận đấu đang diễn ra được 1 hiệp và tỉ số đang là 1-1 thì bị hủy.

Vụ tấn công kinh hoàng diễn ra trên đường phố thủ đô Bỉ trước trận đấu tại vòng loại Euro 2024. 2 nạn nhân bị bắn chết đều là người Thụy Điển. Cả hai đều mặc áo cầu thủ bóng đá vào thời điểm vụ tấn công xảy ra. Hiện vẫn chưa rõ họ có đến sân theo dõi trận đấu hay không. Trung tâm Xử lý Khủng hoảng Quốc gia Bỉ xác nhận nạn nhân thứ ba là một tài xế taxi. Người này bị thương nhưng hiện đã qua cơn nguy kịch.

Trận Bỉ và Thụy Điển tại vòng loại Euro 2024 bị hủy vì khủng bố. ẢNH: MIRROR

Trong trận đấu giữa Bỉ và Thụy Điển, Viktor Gyokeres mở tỉ số 1-0 cho đội khách, trước khi Romelu Lukaku thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa 1-1. Trận đấu bị hủy khoảng 30 phút sau khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên.

Tài khoản mạng xã hội X (trước đây là Twitter) chính thức của LĐBĐ Bỉ viết: “Do sự cố ở Brussels vào đêm nay, trận đấu bị tạm dừng. Suy nghĩ của chúng tôi hướng về tất cả những nạn nhân bị ảnh hưởng”.

Người hâm mộ ban đầu được yêu cầu ở lại bên trong Sân vận động King Baudouin vì sự an toàn của chính họ, do tay súng vẫn đang lẩn trốn chưa bị bắt. Sau đó, lực lượng an ninh đã hộ tống các fan rời khỏi sân. Hơn 35.000 người đã đến sân theo dõi trực tiếp trận đấu. Người hâm mộ Thụy Điển đã được cảnh sát hộ tống rời sân, trong khi các cầu thủ của Thụy Điển phải đi thẳng đến sân bay và trở về nhà.

Trận Bỉ và Thụy Điển chỉ diễn ra đến hết hiệp 1. ẢNH: GETTY

Người ta tin rằng quốc tịch Thụy Điển của nạn nhân có thể là động cơ của vụ tấn công. Trung tâm Xử lý Khủng hoảng Quốc gia Bỉ xác nhận "các biện pháp an ninh khẩn cấp đã được thực hiện để bảo vệ những người hâm mộ Thụy Điển một cách tốt nhất có thể".

Trung tâm Xử lý Khủng hoảng Quốc gia Bỉ cũng yêu cầu người hâm mộ rời khỏi Sân vận động King Baudouin hãy “làm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng” và “trở về nhà ngay lập tức”.

Tài khoản mạng xã hội X chính thức của LĐBĐ Thụy Điển cho biết thêm: "Hãy theo dõi thông tin và làm theo hướng dẫn từ các quan chức, chính quyền và nhân viên an ninh tại hiện trường. Hãy bình tĩnh và quan tâm lẫn nhau. Suy nghĩ của chúng tôi hướng tới tất cả người thân của những người bị ảnh hưởng ở Brussels”.

Lực lượng an ninh được tăng cường xử lý vụ việc nghiêm trọng này. ẢNH: GETTY

Các cầu thủ Thụy Điển không muốn tiếp tục trận đấu sau vụ tấn công và các cầu thủ của Bỉ ủng hộ quyết định đó. Một cuộc điều tra khủng bố đã được mở sau vụ nổ súng trên Đại lộ d'Ypres, khi cảnh sát cố gắng xác định vị trí của tay súng.

LĐBĐ châu Âu (UEFA) đăng trên nền tảng mạng xã hội X ngay sau khi xảy ra sự cố: “Sau một vụ tấn công bị nghi ngờ là khủng bố ở Brussels tối nay, sau khi tham khảo ý kiến ​​của hai đội và chính quyền, cảnh sát địa phương, đã có quyết định rằng trận đấu vòng loại UEFA Euro 2024 giữa Bỉ và Thụy Điển sẽ bị hủy bỏ. Nó sẽ được tổ chức lại vào thời gian khác”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Brussels đã bị tấn công bởi một "cuộc tấn công khủng bố của chủ nghĩa Hồi giáo", trong khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mô tả đây là một "cuộc tấn công đáng khinh bỉ". Ursula von der Leyen nói thêm: "Cùng nhau, chúng ta đoàn kết chống khủng bố”.

Các CĐV Thụy Điển buồn bã bên trong sân vì đồng hương của họ bị bắn chết. ẢNH: GETTY

Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo viết trên nền tảng mạng xã hội X: "Tôi vừa gửi lời chia buồn chân thành tới Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson sau vụ tấn công đau lòng tối nay nhằm vào các công dân Thụy Điển ở Brussels. Suy nghĩ của chúng tôi hướng về những gia đình và bạn bè đã mất đi người thân của họ. Như các đối tác thân thiết, cuộc chiến chống khủng bố là một cuộc chiến chung”.

