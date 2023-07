2 nguyên Bí thư tỉnh Thanh Hóa bị UBKT TW đề nghị kỷ luật

(PLO)- Dự án kho chứa xăng dầu ngừng thi công đã ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, tình hình an ninh trật tự và sự phát triển kinh tế của địa phương.

12/07/2023 19:38

(PLO)- Đến năm 2030, TP.HCM phải đạt 100% Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị đối với toàn bộ 249 Công an phường.