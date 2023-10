3 cách để tránh tình trạng xếp hàng nhận BHXH 1 lần

Thời gian gần đây, ở một số cơ quan BHXH quận, huyện trên địa bàn TP.HCM vẫn còn tình trạng người dân xếp hàng từ sáng sớm để lấy thứ tự số nộp hồ sơ nhận BHXH một lần.

Việc xếp hàng lấy số thường tập trung đông vào ngày thứ Hai trong tuần và những ngày đầu tháng. Những ngày còn lại dù không đông như những tháng trước nhưng vẫn còn tình trạng xếp hàng lấy số.

Đi lại nhiều lần mới nộp được hồ sơ

Theo ghi nhận của PV ở BHXH huyện Hóc Môn, lúc 6 giờ ngày 21-9, trước cổng BHXH đã có khoảng chục người túc trực tại đây. Mọi người đứng xếp hàng để chờ được nhận số thứ tự vào bên trong nộp hồ sơ nhận BHXH một lần.

Anh TBB (38 tuổi) cho biết anh có mặt tại đây lúc 1 giờ 30 sáng và được lấy số phiếu đầu tiên.

Anh B kể: “Trước đây, tôi làm công nhân cho một công ty ở TP.HCM và do công ty gặp khó khăn nên đã cắt giảm nhân sự. Hơn một năm nay tôi làm nghề tự do nhưng vẫn không đủ trang trải cuộc sống nên tôi quyết định rút BHXH một lần để có vốn làm ăn. Tính đến hôm nay, tôi đã đến đây tổng cộng sáu lần để nộp hồ sơ rút BHXH một lần. Những lần trước thì do giấy tờ chưa đúng phải bổ sung và chỉnh sửa lại. Mỗi lần như thế, tôi phải xếp hàng và bốc số lại rất mất thời gian”.

Tương tự, ông Hoàng Văn Trang (62 tuổi) cho biết: “Đây là lần thứ hai tôi đến BHXH huyện Hóc Môn để nộp hồ sơ nhận BHXH một lần. Hôm nay là thứ Năm nên vắng, thứ Hai đầu tuần rất đông, ngày này có khoảng 40-50 người đến đây xếp hàng.

Lần trước tôi đến do thiếu hồ sơ nên phải bổ sung, hôm nay đi nộp lại. Nghe bảo vệ ở đây bảo đến tháng 10 tới đây thì việc nộp hồ sơ trực tiếp sẽ hạn chế giải quyết mà cơ quan BHXH chỉ giải quyết ưu tiên cho những người nộp trực tuyến. Nghe vậy tôi cũng thấy lo vì lớn tuổi như tôi làm sao biết những thủ tục nộp trực tuyến mà làm”.

Tại BHXH quận Bình Tân, lúc 5 giờ ngày 19-9 đã có hàng dài người ngồi xếp hàng đợi rút BHXH một lần.

Dù người dân đi sớm xếp hàng nhưng khoảng 6 giờ 30, cơ quan BHXH mới có người phát số và phát tờ rơi điền thông tin nộp hồ sơ.

“Hơn một năm trước công ty tôi làm cắt giảm nhân sự, tôi mất việc. Cũng nhiều lần tôi xin việc mới nhưng không đáp ứng được công việc nên thất nghiệp cho đến nay. Vì để có tiền lo cho con cái đi học nên tôi quyết định rút BHXH một lần” - chị Hương (quận Bình Tân) chia sẻ.

Nhiều cách nộp hồ sơ nhận BHXH một lần

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, cho biết hiện nay người lao động (NLĐ) đủ điều kiện và nếu có nhu cầu nhận BHXH một lần thì có thể nộp bằng nhiều cách như đến trực tiếp cơ quan BHXH hoặc nộp hồ sơ trực tuyến.

Cũng theo ông Hà, theo quy định hiện nay thì việc giải quyết hồ sơ hưởng BHXH một lần sẽ không phụ thuộc nơi cư trú, tức NLĐ có thể nộp hồ sơ tại bất cứ BHXH quận, huyện nào trong phạm vi cả nước. Đồng thời, mức hưởng, thủ tục hưởng đều được thực hiện theo quy định chung.

Hiện nay, NLĐ cư trú tại TP.HCM có nhu cầu nhận BHXH một lần có thể thực hiện theo ba cách sau đây để tránh tình trạng mất thời gian xếp hàng, thức chờ xuyên đêm để nộp hồ sơ.

Cách thứ nhất, NLĐ có thể đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH trước khi đến nộp hồ sơ BHXH một lần.

Cách thứ hai, NLĐ nộp hồ sơ trực tiếp tại bất kỳ cơ quan BHXH nào tại TP Thủ Đức, các quận, huyện và tại những bưu cục trên địa bàn TP.HCM.

Cách thứ ba, NLĐ nộp hồ sơ trực tuyến. Theo Quyết định 3612 của BHXH Việt Nam, NLĐ đáp ứng một số điều kiện có thể nộp hồ sơ nhận BHXH một lần qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Cụ thể là NLĐ đã được cấp sổ BHXH; có tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia và chữ ký số tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động; có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công.

Cần lưu ý, khi NLĐ nộp hồ sơ trực tuyến thì phải nộp sổ BHXH bản gốc cho cơ quan BHXH. Đồng thời, chỉ sau khi nhận được sổ BHXH bản gốc thì cơ quan BHXH mới thực hiện trả kết quả và chi trả tiền cho NLĐ.

Điều kiện và hồ sơ nhận BHXH một lần Theo quy định tại Luật BHXH năm 2014 và những văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHXH, đối với NLĐ tham gia BHXH dưới 20 năm và đã nghỉ việc sau một năm, không tiếp tục đóng BHXH nữa thì được giải quyết BHXH một lần. Ngoài ra, NLĐ thuộc một trong các trường hợp sau nếu có yêu cầu thì được giải quyết BHXH một lần ngay, mà không cần chờ đến một năm sau khi nghỉ việc. Thứ nhất, đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng không đủ số năm đóng BHXH theo quy định và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. Thứ hai, ra nước ngoài định cư. Thứ ba, người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ Y tế. Thứ tư, NLĐ thuộc một trong các trường hợp phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Hồ sơ nhận BHXH một lần gồm: Bản chính sổ BHXH và các tờ rời sổ BHXH; bản chính đơn đề nghị (mẫu số 14-HSB); một bản phôtô CMND/CCCD/hộ chiếu. Nếu có ủy quyền nộp thay người khác thì nộp bản chính giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền do phòng công chứng chứng thực. Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng... phải có thêm trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án. Bản chính bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (mẫu số 04B - HBQP Thông tư 136/2020)... Luật sư TRẦN CAO ĐẠI KỲ QUÂN, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai

