3 cơ sở kinh doanh ở Quảng Bình bị tạm đình chỉ do không đảm bảo phòng cháy, chữa cháy

(PLO)- Ba cơ sở kinh doanh ở Quảng Bình bị tạm đình chỉ do đưa công trình vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của cơ quan chức năng.

Ngày 29-9, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH vừa có quyết định tạm đình chỉhoạt động một tháng đối với ba cơ sở kinh doanh trên địa bàn do không đảm bảo an toàn về PCCC.

Cửa hàng điện máy Tuấn Việt tại huyện Bố Trạch. Ảnh: CA

Ba cơ sở bị tạm đình chỉ do vi phạm PCCC hoạt động gồm Cửa hàng điện máy Tuấn Việt (thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch), thời gian từ 18-9 đến 18-10; Công trình kho gạch men số 1 thuộc Công ty TNHH VLXD Hải Anh (xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới), thời gian từ 22-9 đến 22-10; Công trình nhà ở dịch vụ cho thuê Quý Phương (phường Bắc Lý, TP Đồng Hới), từ 22-9 đến 22-10.

Theo cơ quan chức năng, các cơ sở này đã đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan công an có thẩm quyền theo quy định.

'Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là mặt trận không có tiếng súng' (PLO)- Chủ tịch Quốc hội kêu gọi các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

BẢO THIÊN